51 हार्डकोर माओवादियों का बस्तर में सरेंडर, बीजापुर और सुकमा में माओवादियों को लगा तगड़ा झटका
सरेंडर नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 61 लाख का इनाम था. माओवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है.
Published : February 7, 2026 at 6:45 PM IST
Updated : February 7, 2026 at 7:39 PM IST
सुकमा/बीजापुर: बस्तर में आज माओवादियों को तगड़ा झटका लगा. एक साथ 51 माओवादियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधार को स्वीकार किया. सुकमा में जहां 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया, वहीं बीजापुर में 30 हार्डकोर माओवादियों ने आत्मसर्मपण कर संविधान में अपनी आस्था जताई. सभी माओवादियों ने पूना मारगेम योजना के तहत हथियार और हिंसा का रास्था छोड़ समाज की मुख्यधार में प्रवेश किया.
सुकमा में 76 लाख के 21 माओवादियों ने किया सरेंडर
सुकमा में आज कुल 21 नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए. सरेंडर करने वालों पर कुल 76 लाख का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले कैडरों में DVCM के 3, ACM के 5 और पार्टी मेंबर के 13 सक्रिय माओवादी शामिल हैं. सरेंडर माओवादियों ने अपने साथ लाए हथियार भी पुलिस को सौंप दिए. माओवादियों ने AK-47, SLR, INSAS, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद पुलिस को सौंप दिया. आत्मसमर्पित कैडर दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, केकेबीएन डिवीजन (ओडिशा) एवं इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय रहे. सुदूर क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैम्पों, सड़क कनेक्टिविटी एवं लगातार सफल नक्सल विरोधी अभियानों के चलते माओवादी बैकफुट पर हैं.
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने एक बार अपील करते हुए कहा कि “पूना मारगेम - पुनर्वास से पुनर्जीवन” अभियान को अपनाकर नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएं. आईजी ने कहा कि सरेंडर करने वाले माओवादियों को शासन से मिलने वाली तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वो आराम से आगे का जीवन बिता सकते हैं.
सरेंडर करने वाले माओवादियों के नाम और उनके पद
DVCM सोढ़ी महेश उर्फ हड़मा
पिता – स्व. दुला उम्र – 35 वर्ष
निवासी – रेगडगट्टा, थाना भेज्जी, जिला सुकमा
पद – DVCM, कटेकल्याण एरिया कमेटी इंचार्ज
हथियार – AK-47
इनाम – ₹ 08 लाख + हथियार 04 लाख
संगठन में सक्रिय – वर्ष 2008 से अबतक
DVCM पोडियम राजू उर्फ आकाश
पिता – भीमा उम्र – 30 वर्ष
निवासी – मेडवाही, थाना दोरनापाल, जिला सुकमा
पद – DVCM कोड़ेगा एरिया कमेटी (ओडिशा) सचिव
जमा हथियार – AK-47
इनाम – ₹ 08 लाख + हथियार 04 लाख
सक्रिय – 2007 से अबतक
DVCM कु. कारम ममता उर्फ हिड़मे
पिता – कारम चंद्रू, उम्र –30 वर्ष
निवासी – एडसमेट्टा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – DVCM, इंचार्ज राहुल एरिया कमेटी (KKBN डिवीजन)
जमा हथियार – SLR
इनाम – ₹ 08 लाख + हथियार 02
सक्रिय – 2004 से अबतक
ACM कुंजाम देवे उर्फ सोमे
पिता – स्व. जोगा
निवासी – पुसगुन्ना, थाना कुकानार, जिला सुकमा
पद – ACM, मलांगिर एरिया कमेटी
जमा हथियार – AK-47
इनाम – ₹05 लाख + हथियार 04 लाख
सक्रिय – 2014 से अबतक
ACM मड़वी मंजू
पिता – पोटु
निवासी – जबपुर, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर
पद – ACM
जमा हथियार – सिंगल शॉट
इनाम – ₹05 लाख
ACM कु. रामबत्ती उर्फ जंकई
पिता – गांडो
निवासी – ओंगनार, थाना बेनूर, जिला नारायणपुर
पद – ACM , राहुल एरिया कमेटी
जमा हथियार – सिंगल शॉट
इनाम – ₹05 लाख
ACM पोडियम कोसी
पिता – मुड़ा
निवासी – एलमागुंडा, जिला सुकमा
पद – ACM राहुल एरिया कमेटी
जमा हथियार – BGL लॉन्चर
इनाम – 05 लाख
ACM लेकाम लिंगे
पिता – हिड़मा
निवासी – गेल्लूर, थाना बसागुड़ा, जिला बीजापुर
पद – ACM राहुल एरिया कमेटी
जमा हथियार – BGL लॉन्चर
इनाम – 05 लाख
पार्टी मेंबर, जीतू उर्फ मड़कम वीरा
पिता – हुर्रा उम्र – 21 वर्ष
निवासी – दंतेशपुरम, थाना भेज्जी, जिला सुकमा
पद – प्लाटून नं. 04 सदस्य
जमा हथियार – SLR
इनाम – ₹ 02 लाख + हथियार 02 लाख
पार्टी मेंबर, रवा भीमा उर्फ रवि
पिता – जोगा उम्र – 21 वर्ष
निवासी – पोटाली, थाना अरनपुर, जिला दंतेवाड़ा
पद – प्लाटून नं.26 सदस्य
जमा हथियार – इंसास
इनाम – ₹02 लाख + हथियार 02लाख।
सक्रिय – 2010 से अबतक
पार्टी मेंबर, पोटेम मोटू
पिता – बुधु
उम्र – 21 वर्ष
निवासी – पुसनार, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – सीआरसी सदस्य
जमा हथियार – सिंगल शॉट
इनाम – ₹ 02 लाख
सक्रिय – 2023 से अबतक
पार्टी मेंबर, कुंजाम लखमा उर्फ गणेश
पिता – मंगडू
उम्र – 23 वर्ष, निवासी – बाडसेन, थाना पामेड, जिला बीजापुर
पद – सुजाता गार्ड डिप्टी कमांडर
जमा हथियार – सिंगल शॉट
इनाम – ₹03 लाख
पार्टी मेंबर, नुप्पो हुंगा
पिता मुक्का उम्र – 25 वर्ष
निवासी – किंद्रेलपाड़ थाना भेज्जी
पद – प्लाटून नं. 32 सदस्य
हथियार – सिंगल शॉट
इनाम – 02 लाख
पार्टी मेंबर, सोढ़ी मंगड़ी
पिता – भीमा
उम्र – 50 वर्ष
निवासी – एंटापाड़, थाना चिंतागुफा
पद – किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्य
जमा हथियार – खाली हाथ
इनाम – ₹ 02 लाख
पार्टी मेंबर, माड़वी विमला
पिता – मड़वी कमलु
निवासी – चोकनपल्ली, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – पार्टी सदस्य
इनाम – ₹ 02 लाख
पार्टी मेंबर, मुचाकी बंडी
पिता – कोसा
निवासी – किंदरेलपाड़, थाना भेज्जी, जिला सुकमा
पद – पार्टी सदस्य
इनाम – ₹02 लाख
पार्टी मेंबर, कु. मड़कम रीता उर्फ जोगी
पिता – हुंगा
निवासी – जब्बागट्टा, थाना चिंतलनार, जिला सुकमा
पद – पार्टी सदस्य
इनाम – ₹02 लाख
शिमला उर्फ रतना
पिता – मंगु उम्र 25 वर्ष
निवासी – मल्लूर, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – पार्टी सदस्य
इनाम – 02 लाख
पार्टी मेंबर, माड़वी कविता
पिता – सन्नु
निवासी – कोंडासावली, थाना जगरगुंडा, जिला सुकमा
पद – पार्टी सदस्य
इनाम – ₹02 लाख।
कारम सुक्की
पिता – सुक्कु
निवासी – एडसमेट्टा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – पार्टी सदस्य
इनाम – 02 लाख
शर्मिला कवासी, पति – नुप्पो हुंगा ,उम्र – 24 वर्ष
निवासी – हिड़मागुड़ा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – प्लाटून नं. 32 सदस्य।
हथियार – खाली हाथ।
इनाम – 02 लाख।
जमा किए गए हथियार और गोला बारूद
- AK-47 – 3, मैगजीन 8, राउंड 120
- SLR – 2, मैगजीन 4 , राउंड 40
- INSAS – 1 , मैगजीन 2 , राउंड 50
- सिंगल शॉट – 5
- BGL Launcher – 3, राउंड 20
- कोर्डेक्स वायर – 1 बंडल
- जिलेटिन – 10 पीस
- नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर – 20 पीस
21 माओवादी कैडरों ने हथियार के साथ सरेंडर किया. सरेंडर के बाद से सुकमा में शांति व्यवस्था का काम तेजी से आगे बढ़ेगा. नक्सल विरोधी अभियान में और गति आएगी. लगातार नक्सल विरोधी अभियानों, नए सुरक्षा कैम्पों, सड़क कनेक्टिविटी और शासन की योजनाओं की पहुंच से माओवादी संगठन का प्रभाव तेजी से कमजोर हुआ है. हम शेष सक्रिय माओवादी कैडरों से अपील करते हैं कि वे हिंसा और विनाश का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें। जिला पुलिस सुकमा उन्हें सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मानजनक भविष्य देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं: किरण चव्हाण, सुकमा एसपी
21 माओवादियों का आत्मसमर्पण बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता है. यह इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई, विकास की बढ़ती पहुंच और जनता का बढ़ता विश्वास माओवादी संगठन की जड़ों को कमजोर कर रहा है. 'पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन’ अभियान के माध्यम से हम शेष कैडरों से अपील करते हैं कि हिंसा छोड़ें, हथियार छोड़ें और मुख्यधारा में लौटें. शासन उनके सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी
बीजापुर में 30 माओवादियों ने डाले हथियार
शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर में भी 30 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाले माओवादियों पर कुल 85 लाख का इनाम घोषित था. सभी मावादियों ने पूना मारगेम योजना के तहत सरेंडर किया. सरेंडर करने वाले माओवादियों में 20 महिला और 10 पुरूष कैडर के नक्सली शामिल हैं.
918 नक्सली कर चुके हैं अबतक सरेंडर
नक्सल विरोधी अभियान के तहत 1 जनवरी 2024 से अब तक बीजापुर में कुल 918 माओवादी कैडर समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं. जबकि 1163 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, 232 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने फिर कहा है कि जो भी नक्सली बचे हैं वो जल्द से जल्द सरेंडर कर शासन की योजना का लाभ लें.
सरेंडर करने वाले इन 30 कैडरों में कंपनी नम्बर 2, 3 और 7 के सदस्य शामिल
- पीपीसीएम-1
- एसीएम -4
- पार्टी सदस्य - 17
- DAKMS अध्यक्ष - 1
- KAMS अध्यक्ष -1
- जनताना सरकार अध्यक्ष -3
सरेंडर करने वाले माओवादियों के नाम और पद
बोटी पोड़ियाम उर्फ मल्ला
पिता - लच्छु पोड़ियाम
उम्र - 23 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
निवासी - हकवा स्कूलपारा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर
पद - कंपनी न. 02 पीपीसीएम
इनाम - 08.00 लाख
सुखराम मड़कम
पिता - बुधरू मड़कम
उम्र - 24 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
निवासी - हकवा स्कूलपारा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर
पद - कंपनी न. 02 पार्टी सदस्य
इनाम - 08.00 लाख
रीना पुनेम
पिता - सन्नू पुनेम
उम्र - 25 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
डुमरीपालनार परगनपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद - कंपनी न. 07 पार्टी सदस्य
इनाम - 08.00 लाख
पाकली करटाम ऊर्फ मंगी
पति - कुम्मा करटाम ऊर्फ बीजू
उम्र - 30 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
हुर्रेनार, थाना कुटरू, जिला बीजापुर
पद – नेशनल पार्क ऐरिया कमेटी
सचिव (एसीएम)
इनाम - 05.00 लाख
शंति पुनेम
पिता - कोवा पुनेम
उम्र - 25 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
गुण्डापुर, थाना नैमेड़, जिला बीजापुर
पद - प्लाटून न. 11 पीपीसीएम
इनाम - 05.00 लाख
कुम्मा करटाम ऊर्फ बीजू
पिता - जोगा करटाम
उम्र - 35 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
हुर्रेनार, थाना कुटरू, जिला बीजापुर
पद – नेशनल पार्क ऐरिया कमेटी (एसीएम)
इनाम - 05.00 लाख
पोरिये ओयाम ऊर्फ मंगली
पिता - वंजा ओयाम
उम्र - 36 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
सागमेटा गेर्रापारा, थाना फरसेगढ़, जिला बीजापुर
पद – नेशनल पार्क ऐरिया कमेटी (एसीएम)
इनाम - 05.00 लाख
पाण्ड़े उईका
पिता - सन्नू उईका
उम्र - 30 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
पेद्दाजोजेर थाना, गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – गंगालूर एरिया कमेटी (एसीएम)
इनाम - 05.00 लाख
मुन्नी तेलम
पिता - सन्नू तेलम
उम्र - 24 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
मदूम ध्रुर्वापारा,थाना मिरतुर, जिला बीजापुर
पद - पश्चिम बस्तर डीविजन
इनाम - 02.00 लाख
कोसी माड़वी
पिता - हिड़मा माड़वी
उम्र - 25 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
पुवर्ती कोरगुड़ापारा, थाना जगरगुंड़ा, जिला सुकमा
पद - प्लाटून न. 30 पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
दशरू पल्लो
पिता - रैनू पल्लो
उम्र - 28 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
बडेआलवाडा, थाना फरसेगढ़, जिला बीजापुर
पद - प्लाटून न. 02 पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
दशरी ओयाम
पति - बोटी पोड़ियम
उम्र - 21 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
कांड़का, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर
पद – द.ब. ब्यूरो टीडी पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
छोटी कोरसा उर्फ सरिता
पिता - कोवा कोरसा
उम्र - 21 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
चिपुरभट्टी, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर
पद - द.ब. ब्यूरो पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
प्रमिला ओयाम
पिता - सोनारू ओयाम
उम्र - 25 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
पेद्दाजोजेर पटेलपारा, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद- माड़ डीविजन पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
संतु पुनेम
पिता - आयतु पुनेम
उम्र - 18 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
हिरोली, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद – पश्चिम बस्तर डीविजन पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
सुशीला पण्डा
पिता - स्व. भीमा
उम्र - 35 वर्ष
जाति - दोरला साकिन
जिड़पल्ली पटेलपारा, थाना पामेड़, जिला बीजापुर
पद – दक्षिण बस्तर डीविजन पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
मंजुला माड़वी
पिता - स्व. लक्ष्मण माड़वी
उम्र - 18 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
जैगुर डोगुरपारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर
पद – गढ़चिरोली डीविजन पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
रमेश उद्दे
पिता - मारा उद्दे
उम्र - 22 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
सागमेटा ईमलीपारा, थाना फरसेगढ़, जिला बीजापुर
पद - पश्चिम बस्तर डीविजन पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
जोगी कोवासी
पिता - बुरका कोवासी
उम्र - 18 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
केशकुतुल, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर
पद - पश्चिम बस्तर डीविजन पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
सोना तेलम
पिता - जोगा
उम्र - 18 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
भट्टीगुड़ा पटेलपारा, थाना तर्रेम, जिला बीजापुर
पद – प्लाटून न. 09 पार्टी सदस्य
इनाम - 02.00 लाख
जोगा वाचाम
पिता - बोदू वाचम
उम्र - 35 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
डोक्के, थाना बेदरे, जिला बीजापुर
पद - पेद्दागुण्डापुर आरपीसी डीएकेएएमएस अध्यक्ष
इनाम - 02.00 लाख
मोती पोड़ियम
पिता - मासो पोड़ियम
उम्र - 36 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
डोक्के, थाना बेदरे, जिला बीजापुर
पद - पेद्दागुण्डापुर आरपीसी केएएमएस अध्यक्ष
इनाम - 02.00 लाख
मनकी अवलम
पिता - बुधराम अवलम
उम्र - 24 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
पेद्दाजोजेर, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर
पद - गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्य
इनाम - 01.00 लाख
शर्मिला पोयाम
पिता - विज्जू पोयाम
उम्र - 29 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
आदवाडा मावाडापारा, थाना जांगला, जिला बीजापुर
पद - भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य
इनाम - 01.00 लाख
रामदेही पुजारी
पिता - गुंडा पुजारी
उम्र - 28 वर्ष
जाति - तेलगा साकिन
चोखनपाल थाना गंगालूर जिला बीजापुर
पद - गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्य
इनाम - 01.00 लाख
जमली पोड़ियम
पिता - दशरू पोड़ियम
उम्र - 20 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
छोटेकरकेली तोयापारा, थाना बेदरे, जिला बीजापुर
पद - नेशनल पार्क ऐरिया कमेटी पार्टी सदस्य
इनाम - 01.00 लाख
सोनी मड़कम
पिता - मासा मड़कम
उम्र - 21 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
पंगुड़, थाना मोदकपाल, जिला बीजापुर
पद - मद्देड़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्या
इनाम - 01.00 लाख
हड़मे कुहराम ऊर्फ रूकनी
पिता सन्नू कुहराम
उम्र - 39 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
चुचकोंटा आंगनबाडीपारा, थाना फरसेगढ़, जिला बीजापुर
पद - पेद्दागुण्डापुर आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष
इनाम 01.00 लाख
सोमा वेड़जा
पिता - हिरिया वेड़जा
उम्र - 38 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
ताडमेण्ड्री जुडूमपारा, थाना फरसेगढ जिला बीजापुर
पद - मुकरम आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष
इनाम - 01.00 लाख
अंदो पोयाम
पिता - मासो पोयाम
उम्र - 34 वर्ष
जाति - मुरिया साकिन
दामारम, थाना फरसेगढ़, जिला बीजापुर
पद – सागमेटा आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष
इनाम - 01.00 लाख
समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी कैडरों ने भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प लिया है. पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई
माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें. शासन की ‘पूना मारगेम’ नीति उनके भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है: जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर
बीजापुर क्षेत्र में ‘पूना मारगेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन’ अभियान के अंतर्गत सक्रिय माओवादी कैडरों द्वारा हिंसा का मार्ग त्यागकर छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को अपनाया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि माओवादी संगठन अब तेजी से अपने अंत की ओर अग्रसर है: सुंदराज पी, बस्तर आईजी
बस्तर आईजी की अपील
बस्तर आईजी ने कहा कि सुदूर एवं दुर्गम अंचलों में स्थापित सुरक्षा कैम्प, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, लगातार सफल नक्सल विरोधी अभियानों तथा शासन की विकास योजनाओं की प्रभावी पहुँच के कारण माओवादी संगठन का आधार क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है. इसके परिणामस्वरूप आम नागरिकों में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और सहभागिता मजबूत हुई है. पुलिस महानिरीक्षक ने शेष बचे माओवादी कैडरों से भावनात्मक एवं मानवीय अपील करते हुए कहा कि हिंसा के मार्ग में केवल विनाश, पीड़ा और अंधकार है, जबकि ‘पूना मारगेम’ अभियान शांति, सम्मानजनक जीवन और सकारात्मक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है. उन्होंने कहा, “हथियार छोड़िए, मुख्यधारा में लौटें, आपके सुरक्षित भविष्य और नए जीवन निर्माण की जिम्मेदारी शासन और समाज दोनों की है.”
