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संथाली भाषा में बनी फिल्म 'आंगेन' ने रचा इतिहास, 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से होंगे सम्मानित

फिल्म निर्माता रवि राज और देवी का किरदार निभाने वाली सलोनी मुर्मू ( ईटीवी भारत )

रांची: दादा-दादी की सुनाई लोककथाएं, गांव की मिट्टी की खुशबू और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश. इन्हीं भावनाओं को पर्दे पर उतारने वाली झारखंड की संथाली लघु फिल्म 'आंगेन' ने राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया है. पहली बार किसी संथाली फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मान मिला है. शनिवार को दिल्ली में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के दौरान गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में लघु फिल्म 'आंगेन' को 'बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर' के लिए चुना गया है.

'आंगेन' फिल्म के निर्माता रवि राज से खास बातचीत

इस खास उपलब्धि के बाद ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने फिल्म के निर्माता-निर्देशक रवि राज मुर्मू से फोन पर विशेष बातचीत की. इस बातचीत में रवि राज ने बताया कि आखिर कैसे बचपन की लोककथाओं से 'आंगेन' की परिकल्पना हुई और क्यों यह फिल्म आज के युवाओं को अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश देती है. उनका कहना है कि गांव की मिट्टी, जंगल, नदी और आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत ने इस फिल्म की कहानी को आकार दिया.

फिल्म आंगन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया (सौ. IPRD Jharkhand)

रवि राज ने बताया इस फिल्म का मूल उद्देश्य

रवि राज मुर्मू ने बताया कि फिल्म का मूल उद्देश्य आज के सामाजिक बदलाव को सामने लाना था. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में गांव छोड़कर महानगरों की ओर जा रहे हैं. इस पलायन की वजह से वे अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक पहचान से दूर होते जा रहे हैं. यही चिंता इस फिल्म की कहानी का केंद्र है.

उन्होंने कहा कि 'आंगेन' यह संदेश देती है कि आधुनिकता जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है. अगर युवा अपनी मिट्टी और सांस्कृतिक विरासत से रिश्ता बनाए रखेंगे, तभी उनकी पहचान भी सुरक्षित रहेगी. रवि राज मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी संथाली भाषा, झारखंड की लोकसंस्कृति और उन अनगिनत लोककथाओं का सम्मान है, जो पीढ़ियों से लोगों की स्मृतियों में जीवित हैं.

फिल्म आंगेन की शूटिंग करते हुए (ईटीवी भारत)

क्या दिखाया गया है इस लघु फिल्म के जरिए

लगभग 12 मिनट 10 सेकंड की यह फिल्म संथाली भाषा में बनाई गई है. फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी लोककथा पर आधारित है. इसमें एक देवी स्वर्गीय आकर्षण के प्रभाव में एक साधारण चरवाहे युवक के प्रेम में पड़ जाती है. देवी अपने सम्मोहन से युवक को दिव्य लोक में ले जाती है. समय बीतने के बाद युवक को जब अपनी वास्तविक पहचान और धरती पर बसे अपने गांव की याद आती है, तो वह वापस लौटने की यात्रा शुरू करता है. लेकिन उसे यह कड़वी सच्चाई पता चलती है कि उसका प्रिय गांव अब उसे कहीं नहीं मिलता. इस तरह वह देवलोक और मानव लोक के बीच एक ऐसे संसार में भटकने को विवश हो जाता है, जहां उसकी पहचान और अस्तित्व दोनों सवालों के घेरे में हैं.