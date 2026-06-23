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'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज से पहले दिखी सीजन 1 की झलक, इस दिन थिएटर्स में मचेगा बवाल

'मिर्जापुर: द मूवी' ( POSTER )

हैदराबाद: अगला चैप्टर शुरू होने से पहले, 'मिर्जापुर: द मूवी' के मेकर्स फैंस को वापस वहां ले जा रहे हैं, जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी. एक स्पेशल रीकैप वीडियो उस धमाकेदार पहले सीजन की यादें ताजा करता है, जिसने दर्शकों को मिर्जापुर की इस बेखौफ दुनिया से रूबरू कराया था और भारत की सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी के रूप में अपनी जगह पक्की की थी. सीजन 1 का यह रीकैप इस बात का पहला इशारा भी है कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, जिससे हिंट मिलता है कि फैंस को इस हफ्ते मिर्जापुर की दुनिया से एक बड़ा अपडेट मिल सकता है. ​जबरदस्त एक्शन, रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट्स और आइकॉनिक दुश्मनी से भरपूर, यह रीकैप मिर्जापुर की दुनिया को दोबारा सामने लाता है; यह कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू भैया की याद दिलाता है और फैंस को बताता है कि क्यों सीजन 1 देश के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और पसंदीदा शोज़ में से एक बन गया था.