'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज से पहले दिखी सीजन 1 की झलक, इस दिन थिएटर्स में मचेगा बवाल
जबरदस्त एक्शन, रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट्स और आइकॉनिक दुश्मनी से भरपूर, यह रीकैप मिर्जापुर की दुनिया को दोबारा सामने लाता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 3:32 PM IST
हैदराबाद: अगला चैप्टर शुरू होने से पहले, 'मिर्जापुर: द मूवी' के मेकर्स फैंस को वापस वहां ले जा रहे हैं, जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी. एक स्पेशल रीकैप वीडियो उस धमाकेदार पहले सीजन की यादें ताजा करता है, जिसने दर्शकों को मिर्जापुर की इस बेखौफ दुनिया से रूबरू कराया था और भारत की सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी के रूप में अपनी जगह पक्की की थी.
सीजन 1 का यह रीकैप इस बात का पहला इशारा भी है कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, जिससे हिंट मिलता है कि फैंस को इस हफ्ते मिर्जापुर की दुनिया से एक बड़ा अपडेट मिल सकता है.
जबरदस्त एक्शन, रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट्स और आइकॉनिक दुश्मनी से भरपूर, यह रीकैप मिर्जापुर की दुनिया को दोबारा सामने लाता है; यह कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू भैया की याद दिलाता है और फैंस को बताता है कि क्यों सीजन 1 देश के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और पसंदीदा शोज़ में से एक बन गया था.
यह रीकैप सिर्फ पुरानी यादों का सफर नहीं है, बल्कि उन पलों, किरदारों और आपसी लड़ाइयों का जश्न है, जिन्होंने मिर्जापुर को एक कल्चरल फेनोमेनन बना दिया. इसकी धारदार कहानी, कभी न भूलने वाले डायलॉग्स और ताकत की कभी न खत्म होने वाली जंग आज सालों बाद भी दर्शकों के दिलों को छूती है.
इस सितंबर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ, यह पुरानी यादों का सफर इस फ्रेंचाइजी के अब तक के सबसे बड़े चैप्टर के लिए उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा देता है. जैसे-जैसे यह एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मिर्जापुर की दुनिया में आगे क्या होने वाला है.
अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंट की गई, 'मिर्जापुर: द मूवी' का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है, इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है, और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी व फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है.
कासिम जगमागिया और विशाल रामचंद्रानी द्वारा को-प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक ग्रैंड रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है.