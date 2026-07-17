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Exclusive Interview: OTT पर फिर आएगी 'सतलुज'? कॉस्ट्यूम डिजाइनर रोहित चतुर्वेदी ने जगाई आस, बोले- हम चाहते हैं...'

रोहित चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत के साथ 'सतलुज' की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, दिलजीत दोसांझ संग अनुभव, सुशांत सिंह राजपूत की यादें समेत कई खास बातें की.

Rohit Chaturvedi
कॉस्ट्यूम डिजाइनर रोहित चतुर्वेदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 8:47 PM IST

19 Min Read
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चित्रावती सिंह

बॉलीवुड के मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर रोहित चतुर्वेदी ने अपने करियर में लगभग 50 फिल्मों और कई चर्चित प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है. हाल ही में उन्होंने फिल्म 'सतलुज' (पहले 'पंजाब 95') के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया. इस फिल्म में उन्होंने पूरी फिल्म के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए. इस फिल्म को लेकर ईटीवी भारत ने उनसे कुछ खास बातचीत की है. इस खास बातचीत में रोहित ने फिल्म के ओटीटी से हटाए जाने, उसके लीक होने, निर्देशक हनी त्रेहान के साथ अपने भरोसेमंद रिश्ते, दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने के अनुभव और जसवंत सिंह खालरा के किरदार के लिए की गई रिसर्च पर खुलकर बात की. इसके अलावा उन्होंने अपने करियर की शुरुआत, कानपुर से मुंबई तक के सफर, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ी यादें, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स और आने वाले शो-फिल्मों के बारे में भी कई दिलचस्प किस्से साझा किए. तो चलिए एक नजर डालें रोहित चतुर्वेदी के साथ की गई खास बातचीत पर…

सवाल: 'सतलुज' को भले ही प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया हो, लेकिन इसे कई लोगों ने डाउनलोड कर लिया है. यह थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है. इस पर आपका क्या कहना है?

रोहित चतुर्वेदी: जैसे दिलजीत दोसांझ ने कहा भी है कि अब तो बाहर आ गई है, जिसे देखना है देख लो. हालांकि मुझे अपने प्रोड्यूसर के लिए थोड़ा बुरा लगा है कि उनका थोड़ा नुकसान हुआ है. मुझे यकीन है कि जी5 का भी इसमें बहुत नुकसान हुआ होगा. मैं बस इस बात से बहुत खुश हूं कि ये कहानी लोगों तक पहुंच पा रही है. क्योंकि आज की जनरेशन शायद जसवंत सिंह खालरा जी की कहानी ना जान पाते, अगर 'सतलुज' ना बनी हुई होती तो और आज की जनरेशन को इतिहास जानना बहुत-बहुत जरूरी है. हालांकि हमारे देश में बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं. उनका हक है कि वो इतिहास को जानना चाहते हैं या नहीं.

सवाल: क्या 'सतलुज' आगे ओटीटी पर फिर से स्ट्रीम होगी या नहीं?

रोहित चतुर्वेदी: हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, कि ये फिल्म कभी बाहर आएगी भी या नहीं. ये फिल्म बाहर आ गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. अब जो आगे होगा उसके लिए बहुत बड़े लोग बैठे हैं, जो ये डिसीजन लेंगे. मुझे बहुत उम्मीद है, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये दोबारा आए और इसे लोग देख सकें. हम जो इस फिल्म के जरिए कहना चाहते थे, उस कहानी को जानें. पंजाब में जो में प्रदर्शन हुआ, वो एक तरफा नहीं है, हमने हर एक चीज के बारे में, अलग-अलग कैरेक्टर्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, जितना संभव हो उसका है, हमने वो इस फिल्म की कहानी के जरिए दिखाने की कोशिश की है. बाकी लोगों की समझदारी है.

यह सिर्फ एक फिल्म है, अगर हम चाहे तो हम इसे बहुत बड़ा बना सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो, वरना ये सिर्फ एक फिल्म है. जो लोगों से सिर्फ अपने मन में कुछ सवाल लाने को बोलती है. इतिहास में जो पंजाब में हुआ, उसको समझने को बोलती है. बस इतना ही है. बस मैं इतना ही उम्मीद करता हूं कि ये बाहर आ जाए. जी5 पर आ जाए. या फिर कहीं से कोई करिश्मा हो जाए तो ये थिएटर्स में आ जाए. इतनी मेहनत से, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है. थोड़ा दिल तो तभी टूटा ता, जब वह सीधा ओटीटी पर आ गई थी. वैसे ये पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी. बस हम इस फिल्म में जो कहना चाहते हैं, हमने कहा. हम सबके आशाओं से, हम सबकी उम्मीदों से काफी बड़ी यह फिल्म है. बस लोगों तक ये पहुंच जाए, यही हमने चाहा था और बस ये हो गया.

सवाल: आपको 'सतलुज' का ऑफर कैसे मिला?

रोहित चतुर्वेदी: हनी त्रेहान (सतलुज के डायरेक्टर) बहुत ही एक अच्छे इंसान है. वो मेरी इंडस्ट्री में फेवरेट्स में से एक है. मेरी लगभग 50 फिल्में होने वाली हैं. उसमें से डायरेक्टर हनी के साथ ये (सतलुज) मेरी दूसरी फिल्म है. या फिर यूं कह ले कि ये पहली फिल्म है. उसके बाद हमने 'रात अकेली है' पार्ट-2 (2025) शूट किया था. 2015-16 में हनी ने 'ए डेथ इन द गंज' थी, वो प्रोड्यूस की थी. मैं तब से हनी को जानता हूं. हनी एक स्वीट पंजाबी है. उन्होंने कहा था कि 'पाजी, मैं जब भी फिल्म शूट करूंगा मैं आपके पास ही आऊंगा.' उन्होंने 'पंजाब 95' पर काम करना शुरू किया. 8-9 महीने फिल्म चालू होने से पहले मुझे हनी का कॉल आया. उन्होंने मुझसे बोला, 'देखिए मैं ये फिल्म बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप ही इस फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करो'. ये फिल्म हनी की पर्सनल लाइफ से भी बहुत ज्यादा अटैच है. हनी के लिए ये बहुत ज्यादा इमोशनल फिल्म थी. हनी ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि जो मेरे भरोसेमंद लोग हैं, मैं उन्हीं को इस फिल्म में लेकर आऊं. इसी मैं नहीं जानता हूं कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, आपको ये फिल्म करनी ही करनी है.' और मुझे ऐसी फिल्म का ऑफर मिला.

मैं उस टाइम नितेश तिवारी और अश्विनी तिवरी के साथ हरिद्वार में किसी चीज की शूटिंग में व्यस्त था. वहां से लौटकर आकर हनी से मिला. हनी ने मुझे कुछ नहीं बताया था, कि फिल्म क्या है, फिल्म की कहानी क्या है. उसने बस हक से फोन किया और कहा कि बस आप मेरी फिल्म करो. मैंने बोल दिया कि हां, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूं. मैंने पूछा भी नहीं कि फिल्म क्या है, क्या नहीं है. फिर मैं वापस उनके ऑफिस में मिला, वहां उन्होंने फिल्म की कहानी बताई.

सवाल: 'सतलुज' में आपने किस किरदार के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है?

रोहित चतुर्वेदी: मैं मोस्टली पूरी फिल्म करता हूं. अगर आपने फिल्म में किसी को साइकिल चलाते हुए देखा होगा, या किसी रेड़ी वाले को देखा होगा, या पुलिस को देखा होगा या दिलजीत को देखा होगा, वो सारे कॉस्ट्यूम मेरे हैं. मुझे कैरेक्टर्स करने में मजा आता है. यह एक पीरियड फिल्म है. ये 1995 पर आधारित है और अभी 2026 है. 30 साल बाद, पंजाब पुलिस का जो ड्रेस होता था, उसकी डिटेलिंग अलग होती थी, कलर अलग होते थे. लोगों के कपड़े और उसके पहनने का तरीका अलग होता था. इसलिए ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि हमें हर चीज स्क्रैच से बनानी पड़ी थी, रिसर्च करते, बहुत देख कर बनानी पड़ी थी, जो पीरियड फिल्म में लगता है. तो आपने जो कोई भी कॉस्ट्यूम देखें, वो मेरे थे.

सवाल: किसी किरदार के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करना कितना चैलेंजिंग होता है?

रोहित चतुर्वेदी: जैसे कि हिस्टोरिकल पीसेस जो होते हैं, उसे बनाना डिजाइनर्स के लिए बहुत आसान होते हैं. हिस्टोरिकल पीसेस में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उसकी रिसर्च बहुत सिम्पल होती है. अगर मुझे अकबर के ऊपर रिसर्च करनी है, या किसी राजा-महाराजा के ऊपर रिसर्च करनी है, या साउथ के किसी सीरीज पर रिसर्च करनी है, तो इसके लिए बहुत सारे मेटेरियल होते हैं. लेकिन, जब हम ऐसे रियल स्पेस में पीरियड सिनेमा करते हैं, तब हमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें उसमें रियलिज्म रखना है, हमें एक सिनेमैटिक विजन जो होता है, उसके दायरों रहकर ऑपरेट करना होता है. एक सीन में जो भाव निकल कर आनी चाहिए, जो एक हैविनेस है फिल्म में, वो काफी डिसाइडेड और रिसर्च च्वाइसेस होते हैं. क्योंकि उसमें रियलिज्म के साथ-साथ डिजाइन और वो डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि कहीं वो खटके ना कि ये मुझे ठीक नहीं लग रही है या ये मुझे ज्यादा लग रही है या मुझे कम लग रही है. बहुत ही नाप-तौल, बड़े ही संभलकर सारी चींजे, सारे कलर्स को चुनकर, सारे कैरेक्टर्स का लुक्स को डिसाइड करके ये सभी चीजें तैयार की जाती है.

सवाल: क्या कभी दिलजीत दोसांझ ने लुक्स को लेकर कोई एडवाइज दिया है या फिर आपको पूरा फ्री छोड़ा था?

रोहित चतुर्वेदी: नहीं, दिलजीत ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया. ये फैशन से जुड़ी फिल्म नहीं है. ये फिल्म एक असली इंसान से जुड़ी हुई है. जैसे- दिलजीत सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले ही दिन जैसे ही उन्होंने कॉस्ट्यूम देखी, वैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ लिया था और जसवंत जी से बोला था कि अब जो कराना है वो आप ही कराओ. हमारे लिए बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स थे. क्योंकि आपने बहुत सारी रिसर्च चीजें तैयार की थीं. जसवंत जी का पहनावे का एक तरीका था. वो एक तरीके की पगड़ियां पहनते थे. एक तरीके का जैकेट पहनते थे. तो वो सब हमने इतनी मेहनत से क्रिएट किया था कि वो एकदम ऑर्गेनिक लग रहा था. जब हमने दिलजीत जी के साथ लुक टेस्ट किया था, तो इसमें हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे हमारे सामने जसवंत सिंह जी खड़े थे. बस हमारी सारी मेहनत रंग लाई.

सवाल: सतलुज में किस किरदार के कॉस्ट्यूम को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी.

रोहित चतुर्वेदी: मेहनत तो पूरी फिल्म में लगती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा टास्क होता है. आपको उतने दिनों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करना होता है. 2-3 महीनों में आपको पूरी दुनिया डिजाइन करनी होती है. सबसे ज्यादा मुश्किल वहीं होता है. एक भी चीज ऊपर-नीचे नहीं हो सकती. लेकिन एग्जीक्यूट करने की बात आए तो वो जो सीन है, जिसमें जसवंत सिंह नहीं रहते हैं, उसके बाद उनको नहर में डाल दिया जाता है, उस सीन को मेंटेन कर पाना, क्योंकि उस सीन में ब्लड लगे हुए थे, बहुत दिनों तक उन्हें पकड़कर रखा गया था, घर से उन्हें फ्रेश कपड़ो में उठाया गया था, उसके बाद उसी कपड़े में उतने टाइम तक उन्हें रखा गया था और उन्हीं कपड़ों में वह मर जाते हैं. तो उसी चीज को पूरा सीमलेस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना, क्योंकि यह 1-2 दिन का शूट तो होता नहीं है, कम से कम 10-15 दिनों में ये सारी चीजें शूट होती हैं. उसको मेंटेन कर पाना, उस चीज को करेक्ट तरीके से ले जाना चैलेंजिग था. इसमें हम अपने आप को बहुत कंट्रोल रखना चाहते थे, बहुत रियल रखना चाहते थे. उस चीज को एग्जीक्यूट करना मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत मुश्किल था.

सवाल: सतलुज के सेट पर कोई मजेदार या यादगार पल, जो आपको हमेशा याद रहेगा.

रोहित चतुर्वेदी: मैं एक ग्रोन-अप आदमी हूं, मैं 44 साल का हूं. हमारे जो डीओपी (डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी) हैं मोहनन सर, वो बहुत सीनियर डीओपी हैं. बहुत लोगों ने हौवा बना रखा था कि वो (डीओपी) स्ट्रिक्ट है. पहली बार मैं मिला तो थोड़ा सा नर्वस था. दूसरी बार हम लुक टेस्ट पर मिले थे. वो आए, बहुत ध्यान से मेरे कॉस्ट्यूम को देखा. तो थोड़ा सा मुझे अंदर से परफॉर्मेंस एंजाइटी सा फील हो रहा था कि कही ये कुछ गलतियां ना निकाल दें, कुछ ऑफ ना हो जाए, इतनी मेहनत की है. तो वो आए, 10-15 मिनट तक चुपचाप सारे कॉस्ट्यूम देखते गए. देखने के बाद वो आए और अपने दोनों हाथों से उन्होंने मेरे गाल पकड़े और खींचे. उन्होंने मुझे बोला, 'मैं एक गलती नहीं निकाल पाया, बड़ा मजा आया.' और वो चले गए, वो रुके भी नहीं. तो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी यही है.

सवाल: सतलुज में दिलजीत दोसांझ के साथ काम करके कैसा लगा? उनके साथ अनुभव कैसा था?

रोहित चतुर्वेदी: मुझे दिलजीत बहुत ही सिंसियर, बहुत ही समझदार इंसान लगे. वो एक ऐसे इंसान लगे, जो अपनी स्पेस की जानकारी रखते हैं. वो अपने आस-पास की जानकारी रखते हैं. मैं पहली बार दिलजीत के साथ काम कर रहा था. बहुत से ऐसे एक्टर होते हैं, जो अपके साथ गप्पे मारते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है, जाओ रेडी हो जाओ, वो जाएंगे अपना शूट करके आएंगे और फिर आकर गप्पे मारने लगेंगे. लेकिन दिलजीत अपने क्राफ को लेकर बहुत सिंसियर था. तो वो इस फिल्म को लेकर बेहद चुपचाप, अपने में ही गुमशुम रहते थे. जो कि एक किरदारकी सादगी की जरुरत भी थी. तो हम लोग उनसे थोड़ा डिस्टेंस ही रखते थे. जब वो पहला कॉस्ट्यूम पहनकर आए, तो हनी बहुत इमोशनल हो गए थे, दिलजीत भी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें 5 मिनट में मिल गया था. उसके बाद दिलजीत के साथ करना बहुत आसान था. उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था.

सवाल: आप कानपुर (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं. कानपुर में आपकी फेवरेट जगह कौन-सी है? वहां का कौन-सा खाना पसंद है?

रोहित चतुर्वेदी: कानपुर की बहुत सारी चीज मुझे बहुत पसंद है. पर मेरी फेवरेट जगह थी मेरा घर. मेरा घर की किदवई नगर में है, जहां मैं पला-बढ़ा. जब मैं 15 साल का था तब तक मैं कानपुर में था. 10वीं खत्म करने के बाद मैं मुंबई आ गया था. फैमिली रिजन की वजह से वो घर अब हमारे पास नहीं है. लेकिन वो घर कानपुर में मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी और है. और खाने की बात करें तो मैं फुल चटोरा हूं. पूरा यूपी वाला हूं, फुल चटोरा हूं. तो कानपुर में चाट बहुत अच्छी मिलती है. हमारे घर के पास एक ओमी चाट वाला हुआ करता था, तो उसकी चाट हम लोग हमेशा खाया करते थे. तो मुझे वो चाट बहुत पसंद है. वहां की मिठाइयां बहुत पसंद है. हमारे यहां मलाई मक्खन मिलता है. हालांकि ये बनारस (उत्तर प्रदेश) में बहुत फेमस हो गया है. लेकिन वो कानपुर का है. तो वो हमारे कानपुर की स्पेशलिटी है. वो पहले कहीं नहीं मिलता था. लेकिन अब वो हर जगह मिलने लगा है.

सवाल: आप मुंबई सी.ए. बनने गए थे. लेकिन आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गए. ये कैसे हुआ?

रोहित चतुर्वेदी: मैं बहुत ही पढ़ाकू बच्चा था. मैंने ICSE बोर्ड से 10वीं कॉमर्स में टॉप किया था. अखबार में भी नाम आ गया था. तो मेरे पेरेंट्स की आकांक्षाएं बढ़ गईं कि मेरा बेटा सी.ए. बनेगा. मेरी बहन पहले से ही मुंबई में पढ़ रही थी. तो पापा ने पूछा कि क्या करोगे, तो मैंने बोला कि मुझे मुंबई भेज दो, दीदी भी वहीं रह रही है, मैं भी वहीं, पढ़ूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे क्या करना है. मैंने कैट (CAT) भी कर रहा था, मैं सीए की भी तैयारी कर रहा था. लेकिन फैमिली रिजन की वजह से मुझे छोटी ही उम्र से काम करने की जरुरत पड़ गई, तो मैं काम करना शुरू कर दिया. मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो कॉलेज वाले बच्चे को क्या ही जॉब मिल सकती है. फिर मैंने काफी फैशन बैक स्टेजिंग की. कॉफी शॉप्स में नौकरी की. फिर ये सब करते-करते फाइनली मैं फैशन बैक स्टेजिंग करने लगा, जहां से मुझे फैशन का थोड़ा एक्सपीरियंस आया और फिर मैं ये करने लगा.

मैं एक साल तक टेलीविजन में काम कर रहा था. मैंने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी. मेरे कुछ 4-5 शोज टीवी पर चल रहे थे. मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अपने घर वालों को कैसे इसके बारे में बताऊं. मैंने एक साल तक उन्हें कुछ नहीं बताया. जब मैं अच्छे से पैसे कमाने लगा, अच्छे सेविंग्स हो गए, तब मैंने अपने मॉम-डैड को बताया कि मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गया हूं, मैं एक साल से काम कर रहा हूं. उन्हें पता भी नहीं था कि मेरे शोज चल रहे हैं.

सवाल: बॉलीवुड का पहला एक्टर या एक्ट्रेस, जिसके लिए आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है?

रोहित चतुर्वेदी: मेरे 1-2 म्यूजिक वीडियो बहुत पॉपुलर हो गए थे. तो मुझे राम गोपाल वर्मा का कॉल आया था. वो पहला फिल्म प्रोजेक्ट था—'डरना जरूरी है'. उन्होंने मुझे एक्ट्रेस निशा कोठारी के गानों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए कॉल किया था. तो जब मुझे राम गोपाल वर्मा का कॉल आया, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है. मैंने फोन कट कर दिया है. मुझे लगा कि राम गोपाल वर्मा क्यों कॉल करेंगे. फिर से उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि सच में मैं राम गोपाल वर्मा बोल रहा हूं. तो मैंने उनसे माफी मांगी. तो ऐसे मेरी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई. और मैंने सबसे पहले एक्टर मोहित अहलावत और निशा कोठारी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था.

सवाल: आपका ड्रीम एक्टर या एक्ट्रेस, जिसके लिए आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करना चाहते हैं, या कर चुके हैं?

रोहित चतुर्वेदी: मेरी ड्रीम का तो पता नहीं, मगर मेरी मां का ड्रीम था कि मैं धर्मेंद्र जी के साथ काम करूं. अभी जनवरी 2026 में एक फिल्म आई थी- 'इक्कीस'. वो सपना सच हुआ. उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे थे. वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे. उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. वैसे मेरा सपना तो बहुत सारा है. मगर अभी मेरा सपना है कि मैं अमिताभ बच्चन को ड्रेस अप करूं, माधुरी दीक्षित को ड्रेस अप करूं.

सवाल: आपने 'छिछोरे' में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है. उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? वह किस तरह की पर्सनालिटी थी?

रोहित चतुर्वेदी: वह (सुशांत सिंह राजपूत) बहुत ही प्यारा बच्चा था. मैं उसके बहुत करीब था. वह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था. वह बहुत ही अवेयर रहता था कि दुनिया में क्या चल रहा है. वह बहुत ही प्यारा बच्चा था. उसके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. 'छिछोरे' की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं. इस फिल्म में हम सब एक फैमिली की तरह बन गए थे. सुशांत तो बेबी ब्रदर जैसा था. बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा था. बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा था. उसके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा.

सवाल: आपकी अपकमिंग फिल्में क्या हैं, आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है?

रोहित चतुर्वेदी: फिल्म नहीं , शो है. मैं कोंकणा सेन शर्मा के साथ एक शो कर रहा हूं, जिसका नाम है—'वेलकम टू खोया महल'. जब यह रिलीज होगा, तब आपको पता चलेगा कि फैशन-वाइज और सिनेमैटिक फैशन-वाइज उस शो की स्पेस बहुत अलग है. तो हमने बहुत ही अलग करने की कोशिश की है. हमने नया इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट करने की कोशिश की है. यह इस साल के अंत तक या अगले साल 2027 में जनवरी में रिलीज हो जाएगी. इसके अलावा, मैं एक फिल्म अदिति राव हैदरी के साथ कर रहा हूं. वह बहुत अच्छी दोस्त हैं. 1-2 और प्रोजेक्ट हैं, जो चालू हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूं.

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