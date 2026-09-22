ETV Bharat / bharat

दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से दरिंदगी, खुद को पुलिस बताकर तीन ने किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार

दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है.

दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना
दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना (Concept Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 7:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पिछले महीने चलती बस में 17 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना अभी देश भूला भी नहीं थी कि अब सोमवार रात दक्षिणी दिल्ली भी लगभग ऐसी ही घटना से सहम गई. दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास खुद को पुलिसकर्मी बताकर तीन व्यक्तियों ने 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को पकड़ लिया है. वहीं अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है.

साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि DD नंबर 93 पर रात 08:45 बजे एक PCR कॉल मिली, जिसमें कालकाजी मंदिर, इस्कॉन मंदिर के पास कथित सामूहिक दुष्कर्म की बात कही गई थी. 17 साल की पीड़िता ने बताया कि वह अपनी 17 साल की दोस्त के साथ दिल्ली के कालकाजी मंदिर आई थी. शाम 7 बजे. मंदिर में दर्शन के बाद, दोनों आस्था कुंज पार्क के अंदर चले गए. शाम करीब 7:30 बजे, लगभग 25-30 साल के तीन लोग आए, उनसे कहा कि वे पुलिस से हैं और उन्हें धमकाया. उसने आगे बताया कि उनमें से एक ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया, और उसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों को धमकी दी और उनमें से एक ने लड़की के दोस्त को पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों व्यक्तियों ने लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया. पुलिस ने बताया कि कालकाजी मंदिर और इस्कॉन मंदिर के पास कथित दुष्कर्म के संबंध में रात करीब 8.45 बजे सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने बताया कि दिल्ली निवासी लड़की को चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया गया. उसके बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने और घटनाओं के क्रम को सत्यापित करने के लिए पार्क और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस ने कहा कि कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं. अब इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को पकड़ लिया है. जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI GIRL GANG RAPE
GIRL GANG RAPE NEAR KALKAJI TEMPLE
दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना
कालकाजी मंदिर के पास दुष्कर्म
MINOR GIRL MISBEHAVE IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.