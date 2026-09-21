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दिल्ली में 6 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न: भीड़ ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के सेंट्रल जिले के देश बंधु गुप्ता (DBG) रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत शीदीपुरा पुलिस चौकी में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उग्र स्थानीय लोग 6 साल की एक मासूम बच्ची व उसके परिजनों के साथ एक व्यक्ति को पकड़कर चौकी ले आए. भीड़ का आरोप था कि पकड़ा गया शख्स बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.

रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी: सेंट्रल दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 21 सितंबर की शाम लगभग 6:30 बजे की है. स्थानीय नागरिकों और पीड़ित बच्ची के परिजनों ने किशनगंज इलाके से आरोपी को उस समय रंगे हाथ पकड़ा जब वह बच्ची को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था. स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद वे उसे शीदीपुरा पुलिस चौकी लेकर पहुंचे.

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, आरोपी हिरासत में: डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता व गंभीरता को देखते हुए बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन लिया. 6 वर्षीय पीड़िता को सुरक्षा व चिकित्सकीय सहायता प्रदान करते हुए तत्काल नजदीकी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है. साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस की एक फोरेंसिक और जांच टीम तुरंत घटनास्थल के निरीक्षण के लिए रवाना कर दी गई है, जिससे मौके से फिजिकल व डिजिटल सबूत जुटाए जा सकें.