दिल्ली में 6 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न: भीड़ ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ POCSO ऐक्ट व बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 21, 2026 at 10:27 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के सेंट्रल जिले के देश बंधु गुप्ता (DBG) रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत शीदीपुरा पुलिस चौकी में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उग्र स्थानीय लोग 6 साल की एक मासूम बच्ची व उसके परिजनों के साथ एक व्यक्ति को पकड़कर चौकी ले आए. भीड़ का आरोप था कि पकड़ा गया शख्स बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.
रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी: सेंट्रल दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 21 सितंबर की शाम लगभग 6:30 बजे की है. स्थानीय नागरिकों और पीड़ित बच्ची के परिजनों ने किशनगंज इलाके से आरोपी को उस समय रंगे हाथ पकड़ा जब वह बच्ची को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था. स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद वे उसे शीदीपुरा पुलिस चौकी लेकर पहुंचे.
Delhi: A 34-year-old man, identified as Ankit, was taken into custody after local residents allegedly caught him in the Kishanganj area in connection with the alleged sexual assault of a 6-year-old girl. The minor was taken for medical examination. A case under relevant…— ANI (@ANI) September 21, 2026
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, आरोपी हिरासत में: डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता व गंभीरता को देखते हुए बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन लिया. 6 वर्षीय पीड़िता को सुरक्षा व चिकित्सकीय सहायता प्रदान करते हुए तत्काल नजदीकी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है. साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस की एक फोरेंसिक और जांच टीम तुरंत घटनास्थल के निरीक्षण के लिए रवाना कर दी गई है, जिससे मौके से फिजिकल व डिजिटल सबूत जुटाए जा सकें.
POCSO और BNS की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज: इस मामले में पुलिस कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर रही है. बच्ची की कम उम्र और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) व भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाल यौन शोषण के मामलों में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है. साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के सामने पेश करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट को केस फाइल का हिस्सा बनाया जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि आरोपी को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.
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