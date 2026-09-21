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दिल्ली के सदर बाजार में छात्रा से दरिंदगी, दुकान में हाथ-पैर बांधकर वारदात को दिया अंजाम, 56 वर्षीय दर्जी गिरफ्तार

दिल्ली में एक बार फिर मासूम छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस बार 56 साल के एक दर्जी ने निशाना बनाया

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2026 at 1:27 PM IST

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नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि 16 सितंबर की रात स्टेशनरी का सामान खरीदने घर से निकली नाबालिग को पड़ोस की दुकान में काम करने वाले 56 वर्षीय दर्जी ने बहाने से अपनी दुकान में बुला लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची को दुकान के अंदर रोक लिया और उसके हाथ-पैर बांधकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. घटना की सूचना मिलते ही सदर बाजार थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

उत्तर जिला की डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक 16 सितंबर की रात पुलिस को एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित पीसीआर कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही सदर बाजार थाने की टीम के साथ-साथ सदर बाजार के एसीपी व महिला थाना की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की.

नाबालिग के साथ दरिंदगी

पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग छात्रा 16 सितंबर की रात करीब 11 बजे घर से स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए निकली थी. इसी दौरान इलाके में मौजूद एक दर्जी की दुकान पर आरोपी ने उसे कथित तौर पर बहला-फुसलाकर दुकान के अंदर बुलाया. आरोप है कि दुकान के अंदर आरोपी ने नाबालिग को वहां रोक लिया. इसके बाद उसके साथ वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को बाहर जाने से रोकने के लिए उसके हाथ-पैर बांध दिए थे. घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद तत्काल पुलिस टीम ने कार्रवाई की.

आरोपी दर्जी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर जिला के महिला थाने में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान मकसूद के रूप में की है. उसकी उम्र करीब 56 वर्ष बताई गई है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच में सभी जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामले में पुलिस ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है. वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. पुलिस का कहना है कि महिला थाना व जिला पुलिस की टीम ने मामले में बिना देरी किए कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

डीसीपी निहारिका भट्ट ने कहा कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित शिकायतों पर उत्तर जिला पुलिस तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों को पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया जाता है व शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल आवश्यक कानूनी कदम उठाती है.
फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. आरोपी न्यायिक हिरासत में है व पुलिस द्वारा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.

17 साल की लड़की के साथ क्रूरता

इससे पहले, दिल्ली में एक 17 साल की लड़की के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं और उसके बाद उसे बर्बरता से मार डाला गया. यह मामला 13 सितंबर को सामने आया, जब उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास एक बुरी तरह सड़ी-गली लाश मिली. हालत ऐसी थी कि पुलिस शुरू में यह भी तय नहीं कर पाई कि शव लड़के का है या लड़की का.

जांच में पीड़िता की पहचान की गई. बाद में पता चला कि इस वारदात को चार लोगों ने अंजाम दिया, जिनमें तीन नाबालिग हैं. आरोपियों ने बाद में लड़की के शव को खुले इलाके में फेंक दिया था. पुलिस के अनुसार, पीड़िता आरोपियों को जानती थी और उनके साथ टेंपो में सफर कर रही थी. सफर के दौरान सभी ने शराब पी और फिर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी.

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