पलामू में पीएम मोदी का कार्यक्रम LIVE - PM Modi Election Rally

पीएम मोदी झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान वे आज पलामू पहुंचे हैं. यहां वे लोगों से पलामू लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी वीडी राम को वोट देने की अपील कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में पीएम मोदी की यह दूसरी रैली है. इससे पहले शुक्रवार को चाईबासा से पीएम ने झारखंड में रैली की थी. डाल्टनगंज के चियांकी हवाई अड्डे पर आयोजित पीएम के जनसभा कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था. यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और सुरक्षाकर्मी चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं. यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं. पीएम मोदी झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान वे आज पलामू पहुंचे हैं. यहां वे लोगों से पलामू लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी वीडी राम को वोट देने की अपील कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में पीएम मोदी की यह दूसरी रैली है. इससे पहले शुक्रवार को चाईबासा से पीएम ने झारखंड में रैली की थी. डाल्टनगंज के चियांकी हवाई अड्डे पर आयोजित पीएम के जनसभा कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था. यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और सुरक्षाकर्मी चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं. यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं.

Last Updated : May 4, 2024, 11:36 AM IST