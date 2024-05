WATCH: स्वादिष्ट व्यंजन के साथ आईपीएल का तड़का और मतदाता जागरुकता अभियान - Lok Sabha Election 2024

Voter awareness campaign by adding IPL to food festival. पलामू जिला प्रशासन मिशन 80 प्रतिशत मतदान अभियान चला रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 में पलामू के इलाके में मतदान का प्रतिशत 80 से अधिक करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है. इसी कड़ी में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. पलामू जिला प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटरों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए आईपीएल के मैच दिखा रही है. इसके अलावा फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रही है. आईपीएल के मैच के दौरान लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है. साथ ही साथ फूड फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है. पलामू के शिवाजी मैदान में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया. इस फूड फेस्टिवल में कई स्थानीय व्यंजन के साथ-साथ फास्ट फूड का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया. इस लजीज व्यंजन के साथ साथ लोगों ने आईपीएल क्रिकेट मैच का भी जमकर आनंद लिया. प्रशासन की टीम द्वारा स्टॉल पर खाना खाने वाले लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है. इसको लेकर नगर आयुक्त जावेद हुसैन ने बताया कि आईपीएल मैच के साथ साथ फूड फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ सके.