WATCH: पाकुड़ में मैं हूं सत्यापित मतदाता अभियान, मोबाइल एप को लेकर दी जा रही जानकारी

I am verified voter campaign in Pakur. पाकुड़ में मतदाता विशेष अभियान चलाया गया. जिसमें जिला के 1 हजार 014 बूथों पर छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने, त्रुटियों में सुधार करने, मतदाता सूची से नाम हटाने और वोटर हेल्पलाइन एप मोबाइल में डाउन लोड करने की जानकारी दी गयी. इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया गया. I am verified voter campaign यानी मैं हूं सत्यापित मतदाता विशेष अभियान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने बताया कि सभी मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें मोबाइल एप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम खोजने, सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने, नये मतदाताओं को जोड़ने, मृत व्यक्ति का नाम हटाने, मतदाता पहचान पत्र अप्लाई करने और आसपास के लोगों की मदद के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. डीसी ने बताया कि जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र के 1014 बूथों पर यह अभियान चलाया जा रहा है और इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सर्वे करने के साथ साथ मतदाताओं को जागरूक करेंगे. बता दे कि जिला के पाकुड़ विधानसभा में 434, लिट्टीपाड़ा में 272 और महेशपुर में 308 बूथ हैं.