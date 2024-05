ETV Bharat / state

पति से झगड़े के बाद पत्थर से सिर कुचला, फिर आम पेड़ पर चढ़कर पत्नी ने की खुदकुशी, सालभर पहले हुई थी शादी - Manendragarh Chirmiri Bharatpur

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 10, 2024, 10:46 AM IST | Updated : May 10, 2024, 11:37 AM IST

पति की हत्या के बाद खुदकुशी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Last Updated : May 10, 2024, 11:37 AM IST