कांग्रेस का नया दांव; अमेठी से मल्लिकार्जुन खड़गे, रायबरेली से राहुल गांधी हो सकते हैं उम्मीदवार - Lok Sabha Election 2024

लखनऊ: Who will be Congress Candidate from Amethi: उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल रायबरेली व अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं. देश में भाजपा के खिलाफ आरक्षण को लेकर बने माहौल के बीच अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई है.

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ट्रंप कार्ड के तौर पर अमेठी से उतार सकती है और राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दे सकती है.

पार्टी के सूत्रों का कहना है कि देश में आरक्षण खत्म करने के मुद्दे के बीच कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाकर प्रदेश की बाकी बची लोकसभा सीटों पर भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस अपनी सबसे प्रभावशाली सीटों में शामिल रायबरेली व अमेठी सीट पर प्रत्याशी को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनाई हुई है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से रायबरेली अमेठी सीट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम प्रदेश कमेटी की ओर से भेजा गया है.

हालांकि, कांग्रेस सूत्रों का कहना है प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने की स्थिति में रायबरेली सीट से राहुल गांधी व अमेठी सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाया जा सकता है. वहीं कुछ और नाम पर जैसे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना के नाम पर भी पार्टी विचार कर रही है.

हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी रायबरेली व अमेठी सीट से गांधी परिवार के ही चुनाव लड़ने की वकालत कर रही है. इस संदर्भ में अखिलेश यादव की तरफ से गांधी परिवार से भी बात की गई है और प्रियंका गांधी को रायबरेली से और राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है. इसके अलावा सपा सुप्रीमो ने खुद ही अपनी पारंपरिक कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल कर मजबूती से चुनाव लड़ने का संदेश देने की कोशिश की है.

रायबरेली व अमेठी सीट पर पांचवें चरण में मतदान 20 मई को होना है. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 मई को समाप्त हो रही है. ऐसे में केवल तीन दिन का समय ही शेष बचा है. जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, रायबरेली व अमेठी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है.

एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी सबसे मजबूत रायबरेली और अमेठी सीट से प्रत्याशी का नाम देने से अभी तक बच रही है. वहीं मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी सीट से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि रायबरेली सीट से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा यह अभी साफ नहीं है. जबकि भाजपा की तरफ से लगातार गांधी परिवार पर प्रत्याशी घोषित न करने को लेकर हमला किया जा रहा है.

कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार की है. इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा यह परिवार को तय करना है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव में अब करीब 20 दिन का समय बचा है. ऐसे में इन दोनों सीटों पर केवल गांधी परिवार ही मजबूती से चुनाव लड़ सकता है. किसी कार्यकर्ता को टिकट देने पर उसे इन दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबले का सामना करना पड़ेगा.

