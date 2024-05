पीएम मोदी फतेहपुर रैली; प्रधानमंत्री बोले- 4 जून के बाद यूपी के शहजादे भाग जाएंगे विदेश, टिकट हो गए बुक - PM Modi Fatehpur Rally

फतेहपुर: Fatehpur Lok Sabha Seat: यूपी के जनपद फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे. जनसभा की शुरुआत में उन्होंने कहा कि आज एक तरफ देशहित के लिए समर्पित भाजपा-NDA गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन है. सपा-कांग्रेस तुष्टिकरण के आगे घुटने टेक चुकी हैं. मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है, तो ये कहते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है.

आज पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है. अभी देश में 4 चरण के चुनाव हुए हैं. लेकिन जनता-जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को चारों खाने चित्त कर दिया है. भानुमति का कुनबा बिखरने लगा है, उसने हथियार डाल दिए हैं. बचे हुए चुनाव में कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता. इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता पहले से ही निराश थे, अब उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया है.

मैं आपको भीतर की बात बताता हूं. आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि ये शहजादे केरल के वायनाड से भागेंगे. मैंने कहा था कि वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये खबर भी पक्की निकली. आगे की खबर ये है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है. मतलब कैसे भी करके पूरे देश में 50 सीटें मिल जाएं, ये कांग्रेस का लक्ष्य है.

पंजे और साइकिल के सपने टूट गए - खटाखट...खटाखट. अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए - खटाखट...खटाखट. मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है- खटाखट...खटाखट.

कांग्रेस और सपा... दोनों के सारे गुण मिलते हैं. दोनों परिवारवाद को समर्पित हैं. दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं. दोनों अपने वोटबैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दोनों अपराधियों और माफिया को बढ़ावा देते हैं. सपा-कांग्रेस, दोनों आतंकवादियों की हमदर्द हैं.

सपा-कांग्रेस को लगता है कि ये हमारे समाज को तोड़कर अपना काम बना लेंगे. इसलिए इनके हौसले बढ़ गए हैं. कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं. सपा के बड़े नेता कहते हैं कि राम मंदिर तो बेकार है. इनके गठबंधन के लोग कहते हैं कि वे सत्ता में आकर सनातन धर्म का विनाश कर देंगे.

सपा सरकार में UP अपराध में टॉप पर होता था. लेकिन विकास के मामले में UP की गिनती पिछड़े प्रदेश के तौर पर होती थी. लेकिन, आज भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को विकास में टॉप पर ले आई है. आज UP सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे वाले राज्यों में टॉप पर है. सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में UP टॉप पर है. 7 शहरों में मेट्रो शुरू करके UP टॉप पर है. यही नहीं गरीब कल्याण की जो योजनाएं मैं चलाता हूं, UP उनमें भी टॉप पर है.

2017 के बाद से UP में जबसे भाजपा सरकार आई है, तो यहां पीएम आवास योजना के घर तेजी से बनने शुरू हुए हैं. अब तक भाजपा सरकार यहां शहरों में 15 लाख और गांवों में 35 लाख पक्के घर बनाकर गरीबों को दे चुकी है. जिन्हें अब तक पक्के घर नहीं मिले हैं, उन्हें भी मैं गारंटी दे रहा हूं कि हर गरीब को पक्का घर जरूर मिलेगा.

