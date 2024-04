रामनवमी पर अयोध्या के लिए 400 बसें चलाएगा परिवहन निगम, रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल - Ram Navami Special Buses

लखनऊ: रामनवमी के मौके पर अयोध्या में इस बार भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. दरअसल, इस बार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है. हर रोज लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं. रामनवमी खास दिन है. ऐसे में यह संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी. श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विभिन्न क्षेत्र से 400 बसें चलाने (UPSRTC will run 400 buses to Ayodhya on Ram Navami) का फैसला किया है. रामनवमी मेला स्थल के लिए मेलाधिकारी की भी तैनाती की गई है.

अयोध्या डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आदित्य कुमार यह जिम्मेदारी निभाएंगे. परिवहन निगम प्रशासन ने ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी है. परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर का कहना है कि श्रद्धालुओं को रामनवमी मेला स्थल और भगवान राम के दर्शन करने में किसी तरह की कोई आवागमन की असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखते हुए हर रूट पर बसों को चलाया जाएगा.

लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल कुमार ने कहा कि 17 अप्रैल को मेले में काफी भीड़ होने की उम्मीद है. यह श्रद्धालु 20 अप्रैल तक वापस जाएंगे. इसे देखते हुए क्षेत्र के सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि आवंटन के अनुसार बसों को मेला क्षेत्र में भेजते हुए मेला प्रभारी से संपर्क कर चालक परिचालकों को निर्देशित करें. उन्होंने बताया कि नया घाट गोंडा बहराइच बस स्टेशन पर 15 बसें, नया घाट गोंडा बस स्टेशन से पांच बसें, नया घाट गोंडा बस स्टेशन से 10 बसें अमेठी डिपो की, नया घाट बस्ती बस स्टेशन से चार बसें भेजी जा रही हैं.

इनके अलावा अयोध्या डिपो की नया घाट बस्ती बस स्टेशन से 10 बसें सुल्तानपुर डिपो की, नया घाट गोरखपुर बस स्टेशन से 10 बसें अयोध्या डिपो की, नया घाट गौर बाजार से दो बसें अयोध्या की, नया घाट बभनान से दो बसें अयोध्या की, नया घाट घनघटा से दो बसें अयोध्या की, नया घाट अकबरपुर आजमगढ़ बस स्टेशन से 20 बसें, अकबरपुर डिपो की, नया घाट जहांगीरगंज राजेसुल्तानपुर से 10 बसें अकबरपुर डिपो की होंगी.

इनके अलावा नया घाट भिटरिया लखनऊ से 30 बसें अयोध्या डिपो की संचालित होगी. इन बसों की कुल संख्या 120 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यह संख्या बढ़कर 400 कर दी गई है. इनमें से 200 बसें अयोध्या क्षेत्र से संचालित होंगी और शेष 200 बसें देवीपाटन, गोरखपुर, आजमगढ़ और लखनऊ क्षेत्र से लगाई जा रही हैं.

