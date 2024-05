रायसेन में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश किरार की सड़क दुर्घटना में मौत, शिवराज सिंह ने जताया दुख - BJP LEADER JAIPRAKASH Accident

ETV Bharat / state

रायसेन में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश किरार की सड़क दुर्घटना में मौत, शिवराज सिंह ने जताया दुख - BJP LEADER JAIPRAKASH Accident

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 12, 2024, 11:15 AM IST | Updated : May 12, 2024, 11:51 AM IST

जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश किरार की सड़क दुर्घटना में मौत ( Etv Bharat )

Last Updated : May 12, 2024, 11:51 AM IST