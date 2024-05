ETV Bharat / state

20 मई को पीएम नरेंद्र मोदी फिर आ रहे पटना, 6ठे चरण के लिए नीतीश समेत NDA ने लगाया दम - Sixth Phase Lok Sabha Election 2024

Published : May 18, 2024, 10:31 AM IST | Updated : May 18, 2024, 10:48 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ( Etv Bharat )

Last Updated : May 18, 2024, 10:48 AM IST