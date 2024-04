अब नहीं लगाना होगा चक्कर, कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में जांच कराने वाले मरीजों को फोन पर मिलेगी जांच रिपोर्ट - Report Available On Your Mobile

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Apr 25, 2024, 9:45 AM IST