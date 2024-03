अमरोहा में फूड पॉइजनिंग, कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने के बाद 20 लोग बीमार

अमरोहा: अमरोहा के हसनपुर कस्बे में महाशिवरात्रि पर कुट्टू के आटे की पूड़ी और पकौड़ी खाना लोगों को महंगा पड़ गया. पूड़ी और पकौड़ी खाने के बाद शुक्रवार को करीब 20 लोग बीमार (Food poisoning in Amroha after eating Buckwheat flour puri and kachori) हो गए. इनको पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत हुई. इसके बाद इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में ले जाया गया. इनमें से नौ लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया जबकि बाकी 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

मामला अमरोहा के हसनपुर का है. मोहल्ले में शुक्रवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा पाठ कर व्रत रखने वाले अलग-अलग परिवारों के कई लोगों ने प्रसाद के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी और पूड़ी खायी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. इनमें से 11 लोगों को भर्ती कराना पड़ा, जबकि बाकी नौ लोगों को इलाज के बाद डॉक्टरों ने घर वापस भेज दिया.

कुट्टू के आटे की पूड़ी और कचौड़ी खाने के बाद मोहल्ला कोट पूर्वी के रहरा रोड निवासी आकाश अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, दिव्यांश अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, अमरीश अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, राम अवतार अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, रुबी अग्रवाल, प्रिंस अग्रवाल की तबीयत खराब हो गई. इनके अलावा निशू अग्रवाल, राघव अग्रवाल, यादराम सिंह, लविश अग्रवाल, कपिल कुमार, साकेत कुमार, निवेश कुमार, अनीता देवी को भी उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा.

फूड इंस्पेक्टर पीके जयंत ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि कुट्टू का आटा किन दुकानों से खरीदा गया. इन दुकानों को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की जाएगी. कुछ दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंप लेकर जांच के लिए लेब भेजा गया है.

