ETV Bharat / state

डोईवाला में भारत ट्रेडर्स की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे बाद पाया काबू - Doiwala shop fire

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 16, 2024, 9:52 AM IST | Updated : May 16, 2024, 11:16 AM IST

डोईवाला की दुकान में आग ( Photo- ETV Bharat )

डोईवाला की दुकान में आग (वीडियो- ईटीवी भारत) डोईवाला: बृहस्पतिवार की सुबह देहरादून रोड स्थित भारत ट्रेडर्स और डेकोर्स की दुकान में आग लग गई. दुकान से निकलते धुएं से आसपास की दुकानों में भी आग लगने का खतरा मंडरा गया. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी. स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है. मकान मालिक अशरफ अली ने बताया कि वे रोज की भांति शाम को दुकान को बंद करके घर चले गए थे. सुबह उन्हें सूचना मिली कि दुकान में आग लगी है. उन्होंने बताया कि दुकान में लाखों का सामान रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया है. दुकान मालिक नुकसान का आकलन कर रहे हैं. स्थानीय निवासी अजय गुप्ता ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता, तो यह आग आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती. लेकिन स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. जिससे आसपास की दुकानों तक आग फैलने से बच गई. डोईवाला कोतवाल विनोद गुसाईं का कहना है कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. गौरतलब है कि आज सुबह लक्सर की एक ज्वैलरी शॉप में भी भीषण आग लग गई थी. वहां भी स्थानीय लोगों ने ज्वैलर्स को फोन करके उनकी दुकान में आग लगने की जानकारी दी थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाया था.

ये भी पढ़ें: लक्सर में शॉर्ट सर्किट से ज्वैलर्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान स्वाहा

डोईवाला की दुकान में आग (वीडियो- ईटीवी भारत) डोईवाला: बृहस्पतिवार की सुबह देहरादून रोड स्थित भारत ट्रेडर्स और डेकोर्स की दुकान में आग लग गई. दुकान से निकलते धुएं से आसपास की दुकानों में भी आग लगने का खतरा मंडरा गया. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी. स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है. मकान मालिक अशरफ अली ने बताया कि वे रोज की भांति शाम को दुकान को बंद करके घर चले गए थे. सुबह उन्हें सूचना मिली कि दुकान में आग लगी है. उन्होंने बताया कि दुकान में लाखों का सामान रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया है. दुकान मालिक नुकसान का आकलन कर रहे हैं. स्थानीय निवासी अजय गुप्ता ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता, तो यह आग आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती. लेकिन स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. जिससे आसपास की दुकानों तक आग फैलने से बच गई. डोईवाला कोतवाल विनोद गुसाईं का कहना है कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. गौरतलब है कि आज सुबह लक्सर की एक ज्वैलरी शॉप में भी भीषण आग लग गई थी. वहां भी स्थानीय लोगों ने ज्वैलर्स को फोन करके उनकी दुकान में आग लगने की जानकारी दी थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाया था.

ये भी पढ़ें: लक्सर में शॉर्ट सर्किट से ज्वैलर्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान स्वाहा

Last Updated : May 16, 2024, 11:16 AM IST