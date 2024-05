ETV Bharat / state

हरियाणा में 'आग' उगल रहा सूरज, 47 डिग्री पहुंचा तापमान, एडवाइजरी जारी - Haryana Weather Updates

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 17, 2024, 9:21 AM IST | Updated : May 17, 2024, 9:43 AM IST

Heat Waves in Haryana ( Etv Bharat )

जींद/भिवानी/चंडीगढ़: हरियाणा में गर्मी से हाहाकार मचा है. भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. सूरज इस कदर आग उगल रहा है कि हरियाणा का अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है. वीरवार को सिरसा में हरियाणा का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हरियाणा में गर्मी से हाहाकार: इसके अलावा जींद का अधिकतम तापमान 44.9 यानी 45 डिग्री के आसपास रहा. दिन भर गर्म हवाएं चली. जिसकी वजह लोग घर में रहने के लिए मजबूर हुए. गर्मी का सितम ऐसा था कि दोपहर के वक्त बाजार तथा सड़कें सुनसान दिखीं. ऐसा लग रहा था कि जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हो. बढ़ते तापमान की वजह से ठंडे और पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 20 मई तक हरियाणा में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. एडवाइजरी जारी: वीरवार को भिवानी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लू यानी हीटवेव की वजह से बाजार और सड़कें दोपहर में सूनी रही. तापमान बढ़ने की वजह से ठंडे और पेय पदार्थों का सेवन बढ़ गया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि वो मिलावटी पेय पदार्थों का इस्तेमाल करने से बचें. प्रशासन ने हीटवेव यानी लू से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है. हाइड्रेटेड रहें: खूब पानी पिएं. अल्कोहल और कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचें. गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षणों को जानें, जैसे गर्मी से थकावट और हीट स्ट्रोक (चक्कर आना, मतली, सिरदर्द, तेज़ दिल की धड़कन और बेहोशी). किसी भी लक्षण के मामले में, तत्काल चिकित्सा सहायता लें. धूप में निकलने से बचें: अत्यधिक गर्मी के घंटों (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे) के दौरान घर के अंदर रहें. यदि आपको बाहर जाना है, तो हल्के, हल्के रंग के, ढीले-ढाले कपड़े पहने और अपने सिर को टोपी, कपड़े या छाते से ढकें. बच्चों और बुजुर्गों का रखें विशेष ख्याल: प्रशासन ने एडवाजरी जारी करते हुए कहा कि बुजुर्गों, बच्चों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दें. कृषि और बाहरी श्रमिकों के लिए: काम पर जाने के समय हलके कपड़े पहने और ठंडा पानी पिए. छायादार या ठंडे इलाकों में बार-बार ब्रेक लें. फसलों में गर्मी के तनाव से बचने के लिए शाम या सुबह के समय सिंचाई करें. ये भी पढ़ें- हरियाणा में गर्मी का कहर, 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान, हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी - Haryana Weather Update

जींद/भिवानी/चंडीगढ़: हरियाणा में गर्मी से हाहाकार मचा है. भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. सूरज इस कदर आग उगल रहा है कि हरियाणा का अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है. वीरवार को सिरसा में हरियाणा का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हरियाणा में गर्मी से हाहाकार: इसके अलावा जींद का अधिकतम तापमान 44.9 यानी 45 डिग्री के आसपास रहा. दिन भर गर्म हवाएं चली. जिसकी वजह लोग घर में रहने के लिए मजबूर हुए. गर्मी का सितम ऐसा था कि दोपहर के वक्त बाजार तथा सड़कें सुनसान दिखीं. ऐसा लग रहा था कि जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हो. बढ़ते तापमान की वजह से ठंडे और पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 20 मई तक हरियाणा में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. एडवाइजरी जारी: वीरवार को भिवानी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लू यानी हीटवेव की वजह से बाजार और सड़कें दोपहर में सूनी रही. तापमान बढ़ने की वजह से ठंडे और पेय पदार्थों का सेवन बढ़ गया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि वो मिलावटी पेय पदार्थों का इस्तेमाल करने से बचें. प्रशासन ने हीटवेव यानी लू से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है. हाइड्रेटेड रहें: खूब पानी पिएं. अल्कोहल और कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचें. गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षणों को जानें, जैसे गर्मी से थकावट और हीट स्ट्रोक (चक्कर आना, मतली, सिरदर्द, तेज़ दिल की धड़कन और बेहोशी). किसी भी लक्षण के मामले में, तत्काल चिकित्सा सहायता लें. धूप में निकलने से बचें: अत्यधिक गर्मी के घंटों (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे) के दौरान घर के अंदर रहें. यदि आपको बाहर जाना है, तो हल्के, हल्के रंग के, ढीले-ढाले कपड़े पहने और अपने सिर को टोपी, कपड़े या छाते से ढकें. बच्चों और बुजुर्गों का रखें विशेष ख्याल: प्रशासन ने एडवाजरी जारी करते हुए कहा कि बुजुर्गों, बच्चों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दें. कृषि और बाहरी श्रमिकों के लिए: काम पर जाने के समय हलके कपड़े पहने और ठंडा पानी पिए. छायादार या ठंडे इलाकों में बार-बार ब्रेक लें. फसलों में गर्मी के तनाव से बचने के लिए शाम या सुबह के समय सिंचाई करें. ये भी पढ़ें- हरियाणा में गर्मी का कहर, 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान, हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी - Haryana Weather Update

Last Updated : May 17, 2024, 9:43 AM IST