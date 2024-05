कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे बोले- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी दें जनता के सवालों के जवाब - lok sabha election 2024

Congress spokesperson Abhay Dubey said in Lucknow Defense Minister Rajnath Singh and Smriti Irani answer public questions

लखनऊ : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को नामांकन किया. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सूबे के लोग रक्षा मंत्री और स्मृति ईरानी से कई सवालों के जवाब चाहते हैं. दोनों को इन सवालों को जवाब देने चाहिए.

प्रवक्ता अभय दुबे पूछा कि राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री रहते हुए भारत मां की भूभागीय अखंडता और अस्मिता से समझौता क्यों किया गया?, चीन की सेना लद्दाख में भारत की सीमा में घुसकर बैठी है. 52 पेट्रोलिंग प्वाइंट में से 26 पेट्रोलिंग प्वाइंट पर हमारी सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही है. हमारे फिंगर एरिया 4 से 8 तक नया बफर जोन बना दिया गया है, जहां हमारी सेना को जाने की इजाजत नहीं है.

अभय दुबे ने कहा कि चुशुल के काउंसलर ने बताया कि भारतीय सेना के 13वीं कुमाऊ रेजीरेंट के मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा चीनी सेना द्वारा तोड़ दी गई. अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने सदन में कई बार कहा कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में चालीस किलोमीटर अंदर तक घुस कर हमारे नागरिकों का अपहरण कर रही है. चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले और ऐसा चीन चौथी बार कर रहा है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में एकमात्र काम किया है और वह है अमेठी में अपनी आलीशान कोठी का निर्माण. स्मृति ईरानी अमेठी की जनता को बतौर सांसद अपने 5 काम बताएं फिर चुनाव में जाएं. कांग्रेस पार्टी की अमेठी में उपलब्धियां हैं. कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में 367 करोड़ रुपये के भारत हैवी इलेक्ट्रिलस (भेल) के फेब्रीकेशन प्लांट और सेंटरलाइज्ड स्टैम्पिंग यूनिट की स्थापना की. स्टील आथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के 510 करोड़ रुपये के प्लांट की स्थापना की.

यह भी पढ़ें : बीएसपी ने अमेठी से बदला प्रत्याशी, अब नन्हे सिंह चौहान ठोकेंगे ताल, झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को बनाया उम्मीदवार