नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, छात्रवृत्ति योजना हुई दोगुनी, जानें अब किनता रुपया अकाउंट में आएगा

पटना : बिहार सरकार ने आज शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है. राज्य के लाखों बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना में अब वार्षिक दर को दोगुना कर दिया गया है. इस फैसले से राज्य के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा.

सरकार का नया निर्णय : शुक्रवार को बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए छात्रवृत्ति की राशि में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 600 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 1200 रुपये वार्षिक मिलेंगे. इसी तरह कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों को 2400 रुपये मिलेंगे जबकि पहले 1200 रुपये मिलते थे. कक्षा 7 से 8 तक को 3600 रुपये और कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को भी 3600 रुपये सालाना दिए जाएंगे. पहले इन्हें सालाना 1800 रुपया दिया जाता था.

किसको कितना रुपया मिलेगा. (ETV Bharat)

फैसले को शिक्षाविदों ने सराहा : बिहार के जाने-माने शिक्षाविद प्रोफेसर बीएन प्रसाद ने सरकार के इस फैसले को सराहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा. ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चों के लिए यह योजना पढ़ाई जारी रखने का मजबूत आधार बनेगी.