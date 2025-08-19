ETV Bharat / bharat

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला: सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए 100 रुपये फीस, मुख्य परीक्षाएं होंगी फ्री - BIHAR BHARTI PARIKSHA

नीतीश सरकार ने सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी अभ्यर्थियों के लिए फीस 100 रुपये कर दिया है. नीतीश कैबिनेट में इसे स्वीकृति दी गई.

BIHAR BHARTI PARIKSHA
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 4:00 PM IST

पटना: 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणा को आखिरकार बिहार कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है. अब बिहार में कंपटीशन परीक्षा में स्टूडेंट्स से सिर्फ 100 रुपये ही एग्जाम फीस ली जाएगी और मेन्स परीक्षा की फीस पूरी तरह से माफ होगी. बिहार कैबिनेट में 100 रुपये के एक समान शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी गई.

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इससे लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा. मंगलवार को मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी.

बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

कंपटीशन परीक्षा फीस मात्र 100 रुपये: इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले नीतीश कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है. कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

"सामान्य प्रशासन का प्रस्ताव था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा भी की थी. जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद् आदि के आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया गया है. अब मात्र 100 रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए हैं."- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग

इन जिलों को फाइव स्टार होटल की सौगात: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजगीर में पीपीपी मोड में दो फाइव स्टार होटल और वैशाली में फाइव स्टार रिजॉर्ट खोलना का बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा की सरकार निजी भागीदारी में इस होटल का निर्माण कराएगी. निजी कंपनी को सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी. पर्यटन के विकास को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है.

राजगीर में जहां क्रिकेट स्टेडियम और खेल की गतिविधियां हाल के दिनों में बढ़ी है. महिला एशिया कप हॉकी का आयोजन हुआ था और लगातार बड़े आयोजन हो रहे हैं, उसको देखते हुए साथ में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. दूसरी तरफ वैशाली में भी संग्रहालय बनाया गया है, जहां भगवान बुद्ध की अस्थि है और कई तरह के सुविधाओं का विकास किया गया है. बैठकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर यहां फाइव स्टार रिजॉर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है.

शिक्षकों की पुरस्कार राशि दोगुनी: इसके साथ ही कैबिनेट में शिक्षकों की पुरस्कार राशि दोगुना करने का फैसला भी लिया गया है. पहले कुछ ही शिक्षकों को पुरस्कार राशि मिलती थी, लेकिन पिछले साल 42 शिक्षकों को 15000 की राशि दी गई थी. अब यह राशि बढ़ाकर 30000 कर दिया गया है.

6 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति: इसके साथ कई उन महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गयी है. बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति भी दी गयी है.

