दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कमलनाथ पर ED और IT का दबाव, पार्टी आलाकमान से हो रही चर्चा

कमलनाथ पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि ''मेरी कमलनाथ से लगातार चर्चा हो रही है, कांग्रेस नेतृत्व की भी लगातार उनसे चर्चा हो रही है."' उधर कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर कहा कि ''यदि ऐसा होगा तो आपको जरूर बताऊंगा.'' मीडिया से उन्होंने कहा कि ''अभी तो मैं एक तेरहवीं में जा रहा हूं, आपको चलना हो तो आप भी चलिए.''

दिग्विजय सिंह ने कहा उन पर भी ईडी, आईटी का दबाव

दिग्विजय सिंह ने कहा कि ''ईडी, आईटी, सीबीआई का जैसा दबाव दूसरों पर हैं, वैसा कमलनाथ पर भी है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दवाब में आने वाला नहीं है.'' दिग्विजय सिंह ने कहा कि ''कमलनाथ जैसा व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस से शुरूआत की, जिन्हें हम सब इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा मानते थे, उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, वह कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं. उन्हें कौन सा पद नहीं मिला? केन्द्र में मंत्रीमंडल में रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वे महामंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें सभी पद मिले हैं. मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोडे़गें. ED and IT pressure on Kamal Nath

मीडिया के पास कोई और खबर नहीं

दिग्विजय सिंह ने दलबदल की कयासवाजी को लेकर मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि ''मीडिया के पास पिछले 15 दिनों से इसके अलावा कोई और खबर ही नहीं है.'' जब उनसे सवाल किया गया कि इसको लेकर खंडन नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि ''कमलनाथ ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी खंडन कर चुकी है.''

पार्टी नेतृत्व से कमलनाथ की चर्चा

उधर कमलनाथ के पाला बदलने की अटकलों के बाद पार्टी आलाकमान भी लगातार उनसे चर्चा कर रहा है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लगातार विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है। सभी जिला अध्यक्षों से भी स्थानीय विधायकों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं.