आनंद महिंद्रा ने की इंदौर की तारीफ, वीडियो शेयर कर बताया क्यों स्वच्छ है मिनी मुंबई - Anand Mahindra Praise Indore

इंदौर। एमपी के मिनी मुंबई की स्वच्छता का कायल आखिर कौन नहीं है. पीएम मोदी से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां और फिल्मी सितारे इंदौर की तारीफ करते रहते हैं. इस फेहरिस्त में अब महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा का भी नाम है. जिन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल ए्क्स पर एक ट्वीट के जरिए इंदौर की स्वच्छता का जिक्र किया है. इस ट्वीट पर लोगों ने एक अच्छी खासी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन एक बार फिर इंदौर के स्वच्छता आनंद महिंद्रा के ट्वीट से जरूर चर्चा में है.

शख्स ने जमीन पर गिरे फूड को डस्टबिन में डाला

दरअसल, यह ट्वीट इंदौर के फूड जोन 56 दुकान की स्वच्छता को लेकर है. ट्वीट में अपलोड किए गए वीडियो में 56 दुकान पर एक व्यक्ति के नाश्ते की प्लेट से खाद्य सामग्री जमीन पर गिर जाती है. जिसे वह उठाकर डस्टबिन में डाल रहा है. जिसे एक फॉरेनर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है. वह खुद भी 56 दुकान पर नाश्ता कर रहा है. जिसे खुद भी अपनी प्लेट वहां रखी डस्टबिन में डाली. वहां नाश्ते के बाद प्लेट रखने के लिए अलग-अलग डस्टबिन भी मौजूद हैं. जिसे देखकर फॉरेनर इस बात का जिक्र कर रहा है कि इंदौर स्वच्छता में इसीलिए नंबर वन है.

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया इंदौर का वीडियो

बता दें फॉरेनर के इस ब्लॉग या कहें वीडियो को महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर साझा किया है. साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब क्यों हासिल है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए अंग्रेजी में कैप्शन में लिखा है कि (Cannot Help Dreaming: If this were to be replicated throughout the country) सपने देखने में मदद नहीं कर सकता, यदि इसे पूरे देश में दोहराया जाए. गौरतलब है कि देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर को लगातार सात बार मिल चुका है.

इंदौर को लगातार 7 बार मिला स्वच्छता का पुरस्कार

साल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ल में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कार्यक्रम में यह पुरस्कार इंदौर को सौंपा था. इसके अलावा पीएम मोदी भी इंदौर की तारीफ कर चुके हैं. इसके साथ ही कई बार किसी प्रोग्राम या फिल्म के प्रमोशन के लिए उज्जैन पहुंचे फिल्मी सितारे भी इंदौर के स्वच्छता और खान-पान की तारीफ कर चुके हैं.