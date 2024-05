Updated : May 2, 2024, 8:12 AM IST

Published : May 2, 2024, 8:07 AM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

ACB ने जिला आबकारी अधिकारी को घूस लेते किया ट्रैप , शराब ठेके का गोदाम पास करने के लिए मांगी थी 6 लाख की रिश्वत - ACB action against Excise Officer

एक्शन में एसीबी अलवर. शहर एसीबी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसते हुए जिला आबकारी के सुरेश कुमार को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है. एसबी के डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया की परिवादी ने शिकायत दी की जिला आबकारी अधिकारी ठेके के गोदाम की जमीन पास कराने के नाम पर उससे 6 लाख रु की रिश्वत की डिमांड कर रहा है. जिस पर 3 लाख रुपए परिवादी ने आरोपी को दे दिए हैं और 3 लाख रूपिए की और डिमांड कर रहा है. इस बात को लेकर एसीबी ने सत्यापन करवाया. सत्यापन के बाद एसीबी ने शिकंजा कसते हुए बुधवार रात को करीब दस बजे परिवादी जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार को उनके सरकारी आवास बुद्ध विहार पर रिश्वत की राशि 3 लाख रुपए देने गया. परिवादी से तीन लाख रूपए लेने के बाद एसीबी को इशारा मिलते ही सुरेश कुमार को तीन लाख रूपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया. एसीबी की टीम आरोपी के घर व आवास पर कार्रवाई कर रही है. साथ ही फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी से पूछताछ में जुटी है. इसे भी पढ़ें : भ्रष्टाचार के मामले में दूदू कलेक्टर एपीओ, एसीबी ने फाइलों को किया जब्त, हनुमान मल ढाका से होगी पूछताछ - Dudu Collector APO एसीबी के द्वारा आज गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी. विधानसभा चुनाव के बाद एसीबी लगातार एक्शन में है. बीते कुछ दिन पहले दूदू जिला कलेक्टर को भी जमीन के नाम पर 25 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी.

एक्शन में एसीबी अलवर. शहर एसीबी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसते हुए जिला आबकारी के सुरेश कुमार को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है. एसबी के डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया की परिवादी ने शिकायत दी की जिला आबकारी अधिकारी ठेके के गोदाम की जमीन पास कराने के नाम पर उससे 6 लाख रु की रिश्वत की डिमांड कर रहा है. जिस पर 3 लाख रुपए परिवादी ने आरोपी को दे दिए हैं और 3 लाख रूपिए की और डिमांड कर रहा है. इस बात को लेकर एसीबी ने सत्यापन करवाया. सत्यापन के बाद एसीबी ने शिकंजा कसते हुए बुधवार रात को करीब दस बजे परिवादी जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार को उनके सरकारी आवास बुद्ध विहार पर रिश्वत की राशि 3 लाख रुपए देने गया. परिवादी से तीन लाख रूपए लेने के बाद एसीबी को इशारा मिलते ही सुरेश कुमार को तीन लाख रूपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया. एसीबी की टीम आरोपी के घर व आवास पर कार्रवाई कर रही है. साथ ही फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी से पूछताछ में जुटी है. इसे भी पढ़ें : भ्रष्टाचार के मामले में दूदू कलेक्टर एपीओ, एसीबी ने फाइलों को किया जब्त, हनुमान मल ढाका से होगी पूछताछ - Dudu Collector APO एसीबी के द्वारा आज गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी. विधानसभा चुनाव के बाद एसीबी लगातार एक्शन में है. बीते कुछ दिन पहले दूदू जिला कलेक्टर को भी जमीन के नाम पर 25 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी.

Last Updated : May 2, 2024, 8:12 AM IST