ETV Bharat / state

श्रीसांवलिया सेठ का खुल गया खजाना, 10 करोड़ से ज्यादा निकला चढ़ावा - Sanwaliya Seth temple

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 10, 2024, 10:07 AM IST | Updated : May 10, 2024, 10:16 AM IST

सांवलियाजी मंदिर के दानपात्र में निकली राशि ( photo etv bharat chittorgarh )

चित्तौड़गढ़. मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से दूसरे चरण में दिन 5 करोड़ 20 लाख की राशि निकली. इसके साथ ही चढ़ावा राशि 10 करोड़ रुपए पार हो गई. अभी नगदी के साथ-साथ सोने चांदी और ऑनलाइन दान राशि की गणना का काम बाकी है. इसे देखते हुए चढ़ावा राशि 15 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है. भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मंदिर का भंडार खोला गया था. भंडार खोलने के दौरान मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार, नायब तहसीलदार व मंदिर मंडल प्रशासनिक अधिकारी प्रथम घनश्याम जरवाल, श्रीसांवलियाजी मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष भैरूंलाल गुर्जर, बोर्ड सदस्य ममतेश शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, संजय कुमार मण्डोवरा, शम्भू सुथार, श्रीलाल कुलमी, प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय नन्दकिशोर टेलर सहित मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद थे. पढ़ें: फिर खुला सांवलिया सेठ मंदिर का खजाना, 13 दिन में दानपेटी से निकले 5 करोड़ 91 लाख प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय नंदकिशोर टेलर ने बताया कि भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से प्राप्त राशि के प्रथम चरण की गणना के बाद मेले के कारण दो दिन तक गणना का काम बंद रखा गया था. गुरुवार को दान राशि की गणना का काम राजभोग आरती के बाद शुरू हुआ. निर्धारित समय तक 5 करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपए की दान राशि आ चुकी थी. इस प्रकार अब तक भंडार से 10 करोड़ 80 लाख 15 हजार रुपए प्राप्त हो चुके हैं. भंडार से प्राप्त राशि की गणना में से शेष बची राशि की गणना शुक्रवार को होगी. सोना चांदी का तौल होगा: ठाकुरजी के भंडार से निकले सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष है. साथ ही मंदिर के भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनीआर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना व भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन भी बाकी है. भंडार राशि के अलावा ऑनलाइन चढ़ावा को मिलाकर दानराशि 15 करोड़ रुपए पार होने की संभावना है. गौरतलब है कि गत महीने भंडार से करीब 19 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला था. इसके अलावा एक क्विंटल चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए थे.

चित्तौड़गढ़. मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से दूसरे चरण में दिन 5 करोड़ 20 लाख की राशि निकली. इसके साथ ही चढ़ावा राशि 10 करोड़ रुपए पार हो गई. अभी नगदी के साथ-साथ सोने चांदी और ऑनलाइन दान राशि की गणना का काम बाकी है. इसे देखते हुए चढ़ावा राशि 15 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है. भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मंदिर का भंडार खोला गया था. भंडार खोलने के दौरान मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार, नायब तहसीलदार व मंदिर मंडल प्रशासनिक अधिकारी प्रथम घनश्याम जरवाल, श्रीसांवलियाजी मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष भैरूंलाल गुर्जर, बोर्ड सदस्य ममतेश शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, संजय कुमार मण्डोवरा, शम्भू सुथार, श्रीलाल कुलमी, प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय नन्दकिशोर टेलर सहित मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद थे. पढ़ें: फिर खुला सांवलिया सेठ मंदिर का खजाना, 13 दिन में दानपेटी से निकले 5 करोड़ 91 लाख प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय नंदकिशोर टेलर ने बताया कि भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से प्राप्त राशि के प्रथम चरण की गणना के बाद मेले के कारण दो दिन तक गणना का काम बंद रखा गया था. गुरुवार को दान राशि की गणना का काम राजभोग आरती के बाद शुरू हुआ. निर्धारित समय तक 5 करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपए की दान राशि आ चुकी थी. इस प्रकार अब तक भंडार से 10 करोड़ 80 लाख 15 हजार रुपए प्राप्त हो चुके हैं. भंडार से प्राप्त राशि की गणना में से शेष बची राशि की गणना शुक्रवार को होगी. सोना चांदी का तौल होगा: ठाकुरजी के भंडार से निकले सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष है. साथ ही मंदिर के भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनीआर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना व भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन भी बाकी है. भंडार राशि के अलावा ऑनलाइन चढ़ावा को मिलाकर दानराशि 15 करोड़ रुपए पार होने की संभावना है. गौरतलब है कि गत महीने भंडार से करीब 19 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला था. इसके अलावा एक क्विंटल चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए थे.

Last Updated : May 10, 2024, 10:16 AM IST