LSG vs MI : लखनऊ ने रोमांचक मैच में मुंबई को 4 विकेट से हराया, स्टोइनिस रहे जीत के हीरो - IPL 2024

00:16 May 01 LSG vs MI : मार्कस स्टोइनिस रहे जीत के हीरो लखनऊ सुपर जायंट्स की इस जीत के हीरो हरफनमौला खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. स्टोइनिस ने पहले गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया. फिर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 67 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए स्टोइनिस को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 00:10 May 01 LSG vs MI : लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 विकेट से जीता मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 144 रन का स्कोर बनाया. जिसके जवाब में लखनऊ ने 19.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाकर 4 विकेट से जीत हासिल कर ली. मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर एक समय पर मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी लेकिन 144 रन जैसे छोटे स्कोर का बचाव करने में आखिरकार वो नाकाम रहे. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मार्कस स्टोइनिस (62) टॉप स्कोरर रहे. वहीं, मुंबई इंडियंस की ओर से हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट झटके. इस रोमांचक जीत के साथ ही लखनऊ की टीम प्वाइंट्स टेबल में 1 स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. 22:52 April 30 LSG vs MI Live Updates : मार्कस स्टोइनिस 62 रन बनाकर लौटे पवेलियन मुंबई इंडियंस के स्टार स्पिनर मोहम्मद नबी ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस को 62 रन के निजी स्कोर पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया. 15 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर (116/4). लखनऊ को अब जीत के लिए 30 गेंद में 29 रन चाहिए. 22:30 April 30 LSG vs MI Live Updates : 10 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर (79/2) मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लिए हैं. मार्कस स्टोइनिस (39) और दीपक हुडा (10) रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. लखनऊ को अब जीत के लिए 60 गेंद में 66 रन चाहिए. 22:16 April 30 LSG vs MI Live Updates : केएल राहुल 28 रन बनाकर आउट मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को 28 रन के निजी स्कोर पर मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कराया. 8 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर (61/2) 21:41 April 30 LSG vs MI Live Updates : लखनऊ को पहले ओवर में लगा झटका मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर अर्शिन कुलकर्णी को गोल्डन डक पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई. 1 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर (1/1) 21:40 April 30 LSG vs MI Live Updates : 20 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर (144/7) मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 144 रन का स्कोर बनाया है. मुंबई इंडियंस की ओर से टॉप स्कोरर नेहल वढेरा रहे, जिन्होंने 45 रनों की पारी खेली. ईशान किशन ने भी बल्ले से 32 रन का योगदान दिया. वहीं, लखनऊ की ओर से तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने सर्वाधिक 2 विकेट झटके. लखनऊ सुपर जायंट्स को अब जीत के लिए 145 रन के लक्ष्य को हासिल करना है. 20:29 April 30 LSG vs MI Live Updates : 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर (57/4) टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए हैं, ईशान किशन (21) और नेहल वढेरा (9) रन बनाकर मैदान पर मौजूद हैं. इन दोनों के ऊपर मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है. 20:01 April 30 LSG vs MI Live Updates : 6 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर (28/4), हार्दिक पांड्या गोल्डन डक पर आउट लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को गोल्डन डक पर केएल राहुल का हाथों कैट आउट कराया. मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ा गई है. 6 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 28 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए हैं. 19:59 April 30 LSG vs MI Live Updates : तिलक वर्मा हुए रन आउट आईपीएल के मौजूदा सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा 7 रन के निजी स्कोर पर रन आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए. 19:46 April 30 LSG vs MI Live Updates : सूर्यकुमार यादव 10 रन बनाकर लौटे पवेलियन लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर सूर्यकुमार यादव को 10 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया. 3 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर (20/2) 19:37 April 30 LSG vs MI Live Updates : रोहित शर्मा 4 रन बनाकर आउट लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा (4) को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कराया. 2 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर (8/1) 19:30 April 30 LSG vs MI Live Updates : मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी शुरू मुंबई इंडियंस की रोहित शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी ओपनिंग करने मैदान पर उतरी. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पहला ओवर तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस ने फेंका. 1 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर (2/0) 19:22 April 30 LSG vs MI Live Updates : मुंबई इंडियंस की प्लेइग-11 ईशान किशन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नेहल वढेरा, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, गेराल्ड कोएत्जी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह

इंपैक्ट प्लेयर्स : नुवान तुषारा, कुमार कार्तिकेय, डेवाल्ड ब्रेविस, नमन धीर, शम्स मुलानी 19:22 April 30 LSG vs MI Live Updates : लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग-11 केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, एश्टन टर्नर, आयुष बदोनी, क्रुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन-उल-हक, मोहसिन खान, मयंक यादव

इंपैक्ट प्लेयर्स : अर्शिन कुलकर्णी, मणिमारन सिद्धार्थ, कृष्णप्पा गौतम, युद्धवीर सिंह, प्रेरक मांकड़ 19:00 April 30 LSG vs MI Live Updates : लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. 18:37 April 30 LSG vs MI IPL 2024 LIVE MATCH UPDATES लखनऊ : लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में आईपीएल 2024 का 48वां मैच खेला जा रहा है. 9 मैचों में से 5 जीत के साथ लखनऊ की टीम जहां प्वाइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है. वहीं, 9 मैचों में से सिर्फ 3 मैचों में जीत दर्ज कर मुंबई नीचे से एक ऊपर 9वें स्थान पर काबिज है. लखनऊ और मुंबई के बीच रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 4 मैच खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ ने 3 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं, मुंबई को महज 1 मैच में जीत नसीब हुई है. दोनों टीमों के बीच आज एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है.

