केएल राहुल की डिफेंसिव इनिनिंग पर सोशल मीडिया का 'अटैंकिंग' तेवर, अजित अगरकर को धन्यवाद देने लगे फैंस - IPL 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 9, 2024, 9:55 AM IST | Updated : May 9, 2024, 10:05 AM IST

बुधवार, 08 मई, 2024 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल मैच के दौरान आउट होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल मैदान से बाहर जाते हुए ( IANS PHOTOS )

नई दिल्ली : आईपीएल 2024 में बुधवार को खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने लखनऊ सुपरजायंट्स को बहुत बुरी तरह हराया है. हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165 रन का स्कोर बनाया. जिसके जवाब में हैदराबाद ने इस स्कोर को बिना विकेट खोए मात्र 10 ओवर में हासिल कर लिया. इस मुकाबले में केएल राहुल ने बेहद कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जिसके बाद लोग अजित अगरकर का घन्यवाद करने लगे. इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने 33 गेंदों में 29 रन बनाए और सलामी बल्लेबाज के क्विंटन डी कॉक के साथ टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप रहा. इसके बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को उन्हीं के प्रशंसकों ने बेरहमी से ट्रॉल किया और इसके साथ ही टी20 विश्व कप में में उनको सेलेक्ट न करने पर अजित अगरकर का धन्यवाद करने लगे. एक यूजर ने उनकी धीमी पारी से नाराज होकर लिखा कि केएल राहुल एक बॉल में एक रन की स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल रहे हैं, वह विश्व कप टीम से बाहर करने के लिए बीसीसीआई को सही साबित कर रहे हैं. हमें इस आतंक से बचाने के लिए अजीत अगरकर को धन्यवाद एक यूजर ने स्लो पिच का बहाना बनाने से बचने के लिए आंकड़े ही पेश कर दिए उसने लिखा कि केएल राहुल 31 गेंदों में 29 और हैदराबाद 33 गेंदों में 107 रन एक फैंस ने तो विश्व कप को याद करते हुए देखा कि यह तो हमने विश्व कर में भी देखा था जब केएल राहुल ने 107 में 66 रन और ट्रेविस हेड ने तेज तर्रार पारी खेली थी. इसके अलावा केएल राहुल को फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रॉल किया. पढिए यूजर के सभी मीम्स यह आईपीएल में सबसे तेज 160 से ज्यादा का लक्ष्य.हासिल करने वाली टीम बन गई है. हैजराबाद ने बिना विकेट खोए मात्र 9.4 ओवर में इस स्कोर को हासिल किया है. जहां ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 89 रन वहीं, अभिषेक ने 28 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए. इस रनरेट से जीतने के बाद हैदराबाद की टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और उसकी नकारात्मक स्ट्राइक रेट पोजिटिव में चेंज हो गई. यह भी पढ़ें : हार के बाद एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका भूले तहजीब, मैदान पर ही कप्तान की कर दी ऐसी-तैसी

Last Updated : May 9, 2024, 10:05 AM IST