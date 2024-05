ETV Bharat / sports

INDW vs SAW : दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान, चेन्नई में खेला जाएगा एकमात्र टेस्ट - INDW vs SAW Schedule

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2024, 8:44 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के सभी प्रारूपों के आगामी भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. भारत 3 वनडे, 1 टेस्ट और 3 T20I के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा. 16 जून से वनडे सीरीज से होगी दौरे की शुरुआत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की होम सीरीज की शुरुआत 16 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ होगी. ये सभी मैच प्रसिद्ध एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में क्रमशः 16, 19 और 23 जून को खेले जाएंगे. वनडे 2022-2025 आईसीसी महिला चैम्पियनशिप का हिस्सा हैं. चेन्नई में खेला जाएगा एकमात्र टेस्ट

वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों को 5 दिन का ब्रेक मिलेगा. इसके बाद कार्रवाई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थानांतरित हो जाएगी. चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम 28 जून से 1 जुलाई तक 4 दिवसीय टेस्ट की मेजबानी करेगा. 5 जुलाई से शुरू होगी T20 सीरीज

दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का समापन 3 मैचों की टी20 सीरीज के साथ होगा. इन सभी मैचों की मेजबानी भी चेन्नई स्थित एम ए चिदंबरम स्टेडियम के हाथों में होगी. 3 टी20 मैच क्रमश: 5, 7 और 9 जुलाई को खेले जाएंगे. 13 जून से अभ्यास मैच खेलेगी दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीकी टीम 13 जून से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेलेगी. दक्षिण अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मजबूत टीमों में से एक है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने से भारतीय महिला टीम को फायदा होगा. दक्षिण अफ्रीका दौरे का पूरा शेड्यूल :- 16 जून, 2024 - रविवार, दोपहर 1:30 बजे, बेंगलुरु: पहला वनडे

19 जून, 2024 - बुधवार, दोपहर 1:30 बजे, बेंगलुरु: दूसरा वनडे

23 जून, 2024 - रविवार, दोपहर 1:30 बजे, बेंगलुरु: तीसरा वनडे

28 जून, 2024 - 1 जुलाई, 2024 - शुक्रवार से सोमवार, सुबह 9:30 बजे, चेन्नई: एकमात्र टेस्ट

5 जुलाई, 2024 - शुक्रवार, शाम 7:00 बजे, चेन्नई: पहला टी20 मैच

7 जुलाई, 2024 - रविवार, शाम 7:00 बजे, चेन्नई: दूसरा टी20 मैच

9 जुलाई, 2024 - मंगलवार, शाम 7:00 बजे, चेन्नई: तीसरा टी20 मैच