वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस दान से मिलेगा पुण्य और होगा धन लाभ - Buddha Purnima 23 May panchang

हैदराबाद : आज 23 मई गुरुवार के दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. आज कूर्म जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा व्रत भी है. Purnima तिथि रात 07.12 बजे तक है.

दैनिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र : Budha Purnima के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए उपयुक्त नक्षत्र है.

वैशाख बुद्ध पूर्णिमा (ETV Bharat)

आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 14:16 से 15:56 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए. Budha Purnima , 23 May 2024 panchang , Vaishakh Purnima vrat , may purnima vrat . Budha Purnima , 23 May 2024 panchang , Vaishakh Purnima vrat , may purnima vrat . 23 May