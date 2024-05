आज इन राशियों को इनकम के नए सोर्स मिलेंगे और कष्ट दूर होंगे, जानिए आज की सावधानी - 9 May Rashifal

हैदराबाद : मेष Aries चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ स्वादिष्ट भोजन करने तथा आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने का योग बनेगा. भविष्य के लिए आप बेहतर आर्थिक योजना बना सकेंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी. कलाकार एवं कारीगरों को उनकी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और उनका सम्मान होगा. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. आप समय पर कार्य करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करेंगे.

वृषभ

Taurus चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. विचारों की दृढ़ता के साथ आप सावधानीपूर्वक काम करेंगे. व्यवस्थित रूप से आर्थिक विषयों का आयोजन कर सकेंगे. अपनी रचनात्मकता को निखार सकेंगे. वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. उत्तम दांपत्यजीवन की अनुभूति करेंगे. धन लाभ की आशा रख सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा होगा.

मिथुन

Gemini चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपकी वाणी या व्यवहार से आज किसी के साथ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. परिजनों तथा सगे- संबंधियों के साथ खूब संभलकर रहना पड़ेगा. बीमारी या दुर्घटना का योग है, सावधानी बरतें. मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. विशेष रूप से मौज- शौक तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. अपना दिमाग शांत रखें. आज केवल अपने काम से काम रखें.

कर्क

Cancer चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आर्थिक आयोजनों और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए दिन उत्तम है. व्यापार में लाभ, नौकरी में पदोन्नति और आय के नए सोर्स बढ़ने से आप आनंद और संतोष का अनुभव करेंगे. मित्र, पत्नी या पुत्र से शुभ समाचार मिलेगा. मांगलिक काम होंगे. यात्रा के योग हैं. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. प्रेम जीवन के लिए अनुकूल दिन है. उत्तम वैवाहिक सुख का आनंद उठा सकेंगे.

सिंह

Leo चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. काम में विलंब होगा. घर और ऑफिस में उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा. आज काम आपको बोझ लग सकता है. जीवन अधिक गंभीर होता हुआ प्रतीत होगा. व्यापार के लिए जुड़े नए सम्बंधों में अभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. पिता के साथ मतभेद हो सकता है.अच्छे अवसर के आयोजन के लिए भी समय अनुकूल नहीं है. आज मन को सकारात्मक विचारों से खुश रखने की कोशिश करें.

कन्या

Virgo चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज शारीरिक सुस्ती और मानसिक थकान महसूस होगी. संतान के साथ अनबन या संघर्ष हो सकता है. ऑफिस में उच्च अधिकारी के साथ भी विवाद हो सकता है. कार्यस्थल पर किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. धार्मिक प्रवृत्तियों के पीछे धन खर्च होगा. दोस्तों से लाभ मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ भी पुराना कोई मतभेद फिर उभरकर सामने आ सकता है. प्रेम जीवन की सकारात्मकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं का भी सम्मान करें.

तुला

Libra चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा. कटुवाणी और खराब व्यवहार के कारण विवाद या मतभेद हो सकता है. उग्र स्वभाव और खर्च पर अंकुश रखें. आपके विरोधी अधिक सक्रिय बनेंगे. हालांकि व्यापारियों के लिए दिन अच्छा हो सकता है. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. भोजन में अनियमितता से आपको परेशानी हो सकती है. अचानक कोई खर्च भी आ सकता है. आप समय पर कार्य करने की स्थिति में रहेंगे.

वृश्चिक

Scorpio चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपका दिन आनंद और मौज-मस्ती से भरपूर रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी. दोस्तों का साथ मिलेगा. नए वस्त्र और आभूषण पहनने का अवसर प्राप्त होगा. साथ ही आप स्वादिष्ट भोजन प्रवास और मनोरंजन का आनंद लेंगे. वैवाहिक जीवन में आनंद प्राप्त होगा. भागीदारी से आपको लाभ होगा. लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा. आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

धनु

Sagittarius चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आपको आर्थिक लाभ की संभावना है. परिवार में सुख-शांति और आनंद व्याप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को नौकरी में लाभ और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. कार्य में सफलता और यश मिलने से खुशी होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ननिहाल पक्ष से अच्छा समाचार मिलेगा. शत्रुओं और विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. संयमित वाणी से अनर्थ होने से बचेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.

मकर

Capricorn चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. कला तथा साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति आज अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान दे सकेंगे. अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का परिचय करा सकेंगे. प्रेमी परस्पर घनिष्ठता का अनुभव करेंगे. उनकी मुलाकात रोमांचक रहेगी. शेयर बाजार से लाभ होगा. संतान की चिंता दूर होगी. मित्रों से लाभ होगा. कार्यस्थल पर अपने सभी काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे. व्यापारियों के लिए आज दिन सामान्य से बेहतर रहेगा.

कुंभ

Aquarius चंद्रमा 10 मई को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आपको मानसिक व्यग्रता और बेचैनी का अनुभव होगा. भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए अच्छा समय है. सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और वस्त्र खरीदने पर धन खर्च होगा. माता से लाभ होगा. जमीन, मकान, वाहन आदि का सौदा करते समय सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है. सार्वजनिक रूप से मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें. कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखें और ज्यादातर समय मौन रहें.

मीन

Pisces चंद्रमा 10 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. वैचारिक स्थिरता महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक बनेगी. आपकी सृजनशक्ति और कलात्मकता विकसित होगी. जीवनसाथी के साथ आत्मीयता बढ़ेगी. नजदीक के पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. भाई- बहनों से लाभ होगा. किसी के साथ भावनात्मक संबंध बनेंगे. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन धैर्य के साथ काम करते रहें. घर की जरूरत पर पैसा खर्च हो सकता है. may 10 , aries today horoscope , mesh rashi ka rashifal , 10 may rashifal , rashifal love , 10 may horoscope , 10 may ka rashifal , horoscope today astrology , 10 may kumbh rashi , astrology horoscope today , aries horoscope , 10 may 2024 , 10 may , 2nd may 2024 , 10 may day , 10 may 2024 , gemini horoscope today and tomorrow