एक्टर टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण ने किया वाराणसी दौरा, चुनाव रिजल्ट से पहले कही ये बात - Pawan Kalyan

By ANI Published : May 14, 2024, 6:49 AM IST | Updated : May 14, 2024, 9:08 AM IST

पवन कल्याण ( ANI Video )

वाराणसी: साउथ सुपरस्टार और जन सेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण ने बीते सोमवार (13 मई) को कहा कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विजयी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. पवन कल्याण ने संवाददाताओं से कहा, 'एनडीए को निश्चित रूप से जीत मिलेगी. अपनी शुभकामनाएं और समर्थन देने के लिए पीएम मोदी के साथ यहां आना सम्मान की बात है. पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पांच किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया. पीएम मोदी आज (14 मई) वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. रोड शो शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लंका गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदियनाथ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेता भी थे. प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पूरे रास्ते और छतों पर भारी भीड़ जमा हो गई. वाराणसी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का गढ़ है. उन्होंने दो बार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट जीती. कांग्रेस ने वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय को खड़ा किया है. यह तीसरी बार है जब अजय राय लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का सामना करेंगे. वाराणसी में सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा. 2019 के लोकसभा चुनावों में, पीएम मोदी ने 674,664 से अधिक वोटों के साथ सीट जीती और 63.6 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया. 2014 में, पीएम मोदी ने दो लोकसभा सीटों- गुजरात के वडोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ा. यह भी पढ़ें: WATCH: पवन कल्याण ने किया मतदान, पोलिंग बूथ पर सुपरस्टार का 'डाउन टू अर्थ' अवतार - LOK SABHA ELECTION 2024

Last Updated : May 14, 2024, 9:08 AM IST