WATCH: 'हैप्पी बर्थडे माय केयरटेकर', वरुण धवन ने प्रेग्नेंट पत्नी को खास अंदाज में विश किया बर्थडे - Varun Dhawan Wife Birthday

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 11:22 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:56 AM IST

पत्नी नताशा के साथ वरुण धवन ( @varundvn )

मुंबई: वरुण धवन आज 8 मई को अपने लेडी लव नताशा दलाल का बर्थडे का जश्न मना रहे हैं. नताशा आज 36 साल की हो गई है. इस खास दिन पर वरुण ने नताशा पर प्यार बरसाते हुए बर्थडे विश किया है, इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और अपने प्यार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. बुधवार को वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर नताशा दलाल के साथ वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो के बैकग्राउंड में एक शख्स को इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को साझा करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे माय केयरटेकर, लव यू फॉरएवर.' वीडियो में कपल को कूल लुक में देखा जा सकता है. व्हाइट टी-शर्ट पर ब्लैक जैकेट और मैचिंग सनग्लासेस में वरुण काफी स्मार्ट लग रहे हैं. वहीं, बेज कलर के जैकेट और ब्लैक शेड्स में नताशा खूबसूरत लग रही हैं. वरुण के पोस्ट करते ही सेलेब्स और फैंस की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई. मलाइका अरोड़, हुमा कुरैशी, ताहिरा कश्यप, डायना पेंटी जैसे कई सितारों ने नताशा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. वही, अन्य फैंस ने भी वीडियो पर प्यार बरसाते हुए प्रेग्नेंट नताशा को बर्थडे विश किया है. वरुण धवन इन दिनों 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म में वरुम एक बार फिर जाह्नवी के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते नजर आएंगे. इसके अलावा वे 'बेबी जॉन' में भी नजर आएंगे. यह फिल्म थलपति विजय की फिल्म थेरी का रीमेक है. जवान डायरेक्ट एटली इसके को-प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म में वरुण के साथ साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश नजर आएंगी. वरुण की झोली में सिटाडेल नाम का भी प्रोजेक्ट है, जिसमें सामंथा उनके साथ स्क्रीन स्पेस साझा करती दिखेंगी. यह भी पढ़ें: वरुण-जाह्नवी की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शूटिंग शुरू, मेकर्स ने शेयर की झलक - Sannu Sanskari Ki Tulsi Kumari

