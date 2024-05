Updated : May 4, 2024, 10:13 AM IST

Published : May 4, 2024, 9:36 AM IST

WATCH : SKY के छक्के पर चहकीं 'मिसेज माही', MI की हार पर टूटे दिल से जाह्नवी ने कॉप संग दिए पोज - MI Vs KKR

मुंबई : आईपीएल 2024 में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कई फिल्मी स्टार्स मुंबई इंडियंस को चीयर करने पहुंचे थे. इसमें जाह्नवी कपूर, नुसरत भरूचा, नेहा धूपिया और अंगद बेदी समेत कई स्टार्स वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थे. यह सभी स्टार्स मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे. वहीं, केकेआर ने मुंबई इंडियंस को मुकाबले में हराकर उसका आईपीएल 2024 ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ दिया. जब मैदान में मुंबई इंडियंस के ताबड़तोड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव केकेआर के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे तो उस वक्त जाह्नवी कपूर बेहद चिल कर रही थीं. जाह्नवी कपूर ने वानखेडे़ स्टेडियम से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर लिखा है, 'माही डे आउट, मिस्टर माही राजकुमार राव आपको मिस किया'. वहीं, जाह्नवी कपूर ने ब्लू आर्मी की टोली को स्टेडियम में ज्वॉइन किया. जाह्नवी ने MI की ब्लू रंग की टी-शर्ट और डेनिम जींस पहनी हुई थी. एक्ट्रेस की टी-शर्ट के आगे माही और पीछे क्रिकेट इज लाइफ और लाइफ इज क्रिकेट लिखा हुआ है. यहां, जाह्नवी कपूर अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही को प्रमोट करने पहुंची थीं. इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव स्टार क्रिकेटर एम एस धोनी का रोल प्ले करने जा रहे हैं. फिल्म 31 मई को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को करण जौहर ने बनाया है. वहीं, मैच की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि सूर्यकुमार यादव (SKY) मुंबई इंडियंस का जीत से सूर्योदय करेंगे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह विकेटकीपर को अपना कैच दे बैठे. सूर्यकुमार के आउट होते ही MI की पूरी टीम लड़खड़ा गई और मुकाबले को 24 रनों से हार गई. ये भी पढ़ें : सुहाना खान ने पिता शाहरुख खान की KKR की जीत का मनाया जश्न, MI का IPL ट्रॉफी जीतने का सपना टूटा - IPL 2024 KKR VS MI



