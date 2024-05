Updated : May 4, 2024, 9:47 AM IST

Published : May 4, 2024, 9:23 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

सुहाना खान ने पिता शाहरुख खान की KKR की जीत का मनाया जश्न, MI का IPL ट्रॉफी जीतने का सपना टूटा - IPL 2024 KKR VS MI

मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में बीती 3 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइ़डर्स और मुंबई इंडियंस के बीच बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. केकेआर ने इस हार्ट बीट बढ़ा देने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के जबड़े से जीत निकालर उन्हें आईपीएल 2024 से बाहर का रास्ता दिखा दिया. केकेआर का मैच देखने शाहरुख खान के बच्चे सुहाना, अबराम खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर देखने पहुंचे थे. हालांकि शाहरुख खान इस बार मैदान में नहीं आए थे. सुहाना खान (Dream Team Suhana khan) मैच जीतने के बाद सुहाना खान ने अपनी इंस्टास्टोरी पर टीम की जीत के हीरो की तस्वीरें शेयर की हैं और वहीं सुहाना खान ने एक तस्वीर अपनी भी डाली है, जिसमें वह कार में दिख रही हैं. इस तस्वीर में सुहाना खान के साथ अबराम खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर भी नजर आ रही हैं. सुहाना को व्हाइट टी-शर्ट में देखा जा सकता है और इस तस्वीर को शेयर कर सुहाना खान ने लिखा है 'ड्रीम टीम'. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम को चीयर करने के लिए जाह्नवी कपूर, नुसरत भरुचा, नेहा धूपिया और अंगद बेदी मैदान में पहुंचे थे. वहीं, एमआई की हार के बाद इन सभी स्टार्स को दिल टूटा और सुहाना खान अपनी बेस्टी संग खुशी-खुशी घर पहुंची. बता दें, KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए MI को 171 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में MI की टीम 145 रनों पर ही सिमट गई और केकेआर ने यह मुकाबला 24 रनों से जीता. बता दे, इस हार के बाद MI अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. ये भी पढे़ं : WATCH : SKY के छक्के पर चहक उठीं 'मिसेज माही' जाह्नवी कपूर, MI की हार पर टूटे दिल से कॉप संग दिए पोज - Mrs Mahi Janhvi Kapoor

मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में बीती 3 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइ़डर्स और मुंबई इंडियंस के बीच बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. केकेआर ने इस हार्ट बीट बढ़ा देने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के जबड़े से जीत निकालर उन्हें आईपीएल 2024 से बाहर का रास्ता दिखा दिया. केकेआर का मैच देखने शाहरुख खान के बच्चे सुहाना, अबराम खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर देखने पहुंचे थे. हालांकि शाहरुख खान इस बार मैदान में नहीं आए थे. सुहाना खान (Dream Team Suhana khan) मैच जीतने के बाद सुहाना खान ने अपनी इंस्टास्टोरी पर टीम की जीत के हीरो की तस्वीरें शेयर की हैं और वहीं सुहाना खान ने एक तस्वीर अपनी भी डाली है, जिसमें वह कार में दिख रही हैं. इस तस्वीर में सुहाना खान के साथ अबराम खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर भी नजर आ रही हैं. सुहाना को व्हाइट टी-शर्ट में देखा जा सकता है और इस तस्वीर को शेयर कर सुहाना खान ने लिखा है 'ड्रीम टीम'. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम को चीयर करने के लिए जाह्नवी कपूर, नुसरत भरुचा, नेहा धूपिया और अंगद बेदी मैदान में पहुंचे थे. वहीं, एमआई की हार के बाद इन सभी स्टार्स को दिल टूटा और सुहाना खान अपनी बेस्टी संग खुशी-खुशी घर पहुंची. बता दें, KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए MI को 171 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में MI की टीम 145 रनों पर ही सिमट गई और केकेआर ने यह मुकाबला 24 रनों से जीता. बता दे, इस हार के बाद MI अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. ये भी पढे़ं : WATCH : SKY के छक्के पर चहक उठीं 'मिसेज माही' जाह्नवी कपूर, MI की हार पर टूटे दिल से कॉप संग दिए पोज - Mrs Mahi Janhvi Kapoor

Last Updated : May 4, 2024, 9:47 AM IST