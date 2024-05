ETV Bharat / entertainment

मेट गाला 2024 में छाईं ईशा अंबानी, 10 हजार घंटों में तैयार हुआ मुकेश अंबानी की बेटी का साड़ी वाला गाउन, जानें इसकी खासियत - Met Gala 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2024, 9:48 AM IST | Updated : May 7, 2024, 10:24 AM IST

Met Gala 2024 Isha Ambani ( Met Gala 2024 Isha Ambani (Anaita Shroff Adajania Instagram- IMAGE) )

Last Updated : May 7, 2024, 10:24 AM IST