WATCH: मेट गाला में मैकेनिकल बटरफ्लाई ड्रेस में लगाया ग्लैमरस तड़का, जानें कौन है मोना पटेल - met gala 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2024, 8:56 AM IST | Updated : May 7, 2024, 9:54 AM IST

मोना पटेल ( @hautemona Instagram )

न्यूयॉर्क: मेट गाला 2024 में कई देसी लड़कियों ने अपने फैशनेबल लुक में ग्रीन कार्पेट पर कदम रखा. जहां आलिया भट्ट और ईशा अंबानी अपनी पारंपरिक जड़ों से जुड़ी रहीं, वहीं नताशा पूनावाला ने मैसन मार्जिएला रचना को चुना. हालांकि, भारतीय फैशन एंटरप्रेन्योर मोना पटेल के रूप में किसी ने भी इतनी छाप नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपनी शानदार क्रिएशन से सभी का ध्यान खींचा. भारतीय फैशन मुगल मोना पटेल ने फैशन इवेंट में शानदार शुरुआत की. उन्होंने मेट गाला 2024 में अपनी शानदार 'मैकेनिकल बटरफ्लाई' ड्रेस से सुर्खियां बटोरीं. उनके इस आउटफिट को पॉपुलर स्टाइलिस्ट लॉ रोच ने स्टाइल किया था. मेट गाला के ग्रीन कार्पेट पर मोना जैसे ही पहुंची , सभी कैमरा का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने गाउन के साथ सबका ध्यान खींचा जो सिर्फ ग्लैमरस दिखाने के लिए काफी था. आइरिस वैन हर्पेन द्वारा तैयार की गई यह खूबसूरत ड्रेस 'द गार्डन ऑफ टाइम' की थीम से पूरी तरह मेल खा रही थी. बटरफ्लाई स्लिव और इंट्रीकेट मैकेनिक्स फीचर, यह वास्तव में कला का एक काम था. कौन है मोना पटेल?

मोना गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं. उन्होंने रटगर्स यूनिवर्सिटी से शुरुआत की और 2003 में, वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नए देश में चली गईं. बिजनेस शुरू करने के लिए वह अमेका चली गईं. अब, वह अपने इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों में से एक हैं. कई बिसनेस के साथ दस लाख डॉलर का साम्राज्य चला रही हैं. वोग के अनुसार, उनकी नॉन-प्रॉफिट संस्था कॉउचर फॉर कॉज दूसरों की मदद करने के साथ फैशन को जोड़ता है. यह भी पढ़ें: Met Gala: खूबसूरत गार्डन वंडरलैंड में ट्रांसफॉर्म बदला मेट गाला 2024 का रेड कार्पेट - Met Gala 2024

