Met Gala: खूबसूरत गार्डन 'वंडरलैंड' में बदला मेट गाला 2024 का रेड कार्पेट - Met Gala 2024

By ANI Published : May 7, 2024, 7:53 AM IST | Updated : May 7, 2024, 8:52 AM IST

मेट गाला 2024 का कार्पेट ( Photo- ANI )

न्यूयॉर्क: शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट ने एक बार फिर फैशन जगत के सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम मेट गाला की मेजबानी की. मई के पहले सोमवार (भारत में मंगलवार की शुरुआत) को मशहूर सितारे, डिजाइनर और फैशन लवर्स समान रूप से उस पल को देखने के लिए एकत्र हुए, जिसे 'फैशन की सबसे बड़ी रात' के रूप में जाना जाता है. इस साल की थीम, 'स्लीपिंग ब्यूटीज: रीवाकिंग फैशन' ने उपस्थित लोगों को एक ऐसे दायरे में ले जाने का वादा किया, जहां अतीत वर्तमान के साथ सहजता से जुड़ा हुआ है. 'द गार्डन ऑफ टाइम' के ड्रेस कोड के साथ, मेहमानों से अपेक्षा की गई थी कि वे युगों से फैशन के विकास को दिखाते हुए, प्रकृति की सुंदरता का सार अपनाएं. जैसे ही मेहमानों ने कार्पेट पर कदम रखा, उनका स्वागत एक खूबसूरत सीन से हुआ और वो सीन था- मेट गाला का कार्पेट, जिसे गार्डेन पैराडाइज में ट्रांसफॉर्म किया गया था. ग्रीन कलर के सॉफ्ट ओम्ब्रे से सजी क्रीम कलर की सीढ़ियां, मानो स्वर्ग जमीन पर आ उतरा हो. इस ग्रीन कार्पेट ने सितारों की इस मनमोहक दुनिया में स्वागत किया. यह कार्पेट, सिर्फ कार्पेट नहीं था, यह एक ऐसा कार्पेट था, जिसने इंद्रियों को मोहित कर लिया. मेहमानों को थीम में डुबोने के लिए टेंट की दीवारों और अंदर को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हरियाली और फूलों से सजी दीवारें रात के उत्सव के लिए एकदम परफेक्ट था. टेंट की दीवारों पर पत्तेदार पेड़ों की जीवन से बड़ी छवियां दिखाई दी, जो पूरी तरह से खिले हुए बगीचे की शांत सुंदरता को उजागर कर रही थी. कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की नई प्रदर्शनी, 'स्लीपिंग ब्यूटीज़: रीवाकिंग फैशन' में 400 से अधिक सालों के फैशन इतिहास में फैले प्रतिष्ठित डिजाइनों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एल्सा शिआपरेली, क्रिश्चियन डायर, यवेस सेंट लॉरेंट और ह्यूबर्ट डी गिवेंची जैसे प्रसिद्ध डिजाइनर्स का नाम शामिल है. यह भी पढ़ें: WATCH: फ्लोरल साड़ी, सिर मांगटीका, विदेशी जमीन पर आलिया भट्ट ने भारतीय संस्कृति का परचम लहराया - Met Gala 2024

