WATCH: फ्लोरल साड़ी, सिर पर मांग टीका, विदेशी जमीन पर आलिया भट्ट ने भारतीय संस्कृति का लहराया परचम - Met Gala 2024

By ANI Published : May 7, 2024, 7:12 AM IST | Updated : May 7, 2024, 9:47 AM IST

मेट गाला 2024 के ग्रीन कार्पेट पर आलिया भट्ट की उपस्थिति ( Photo- AP )

न्यूयॉर्क: यह फिर से साल का वह समय है जब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोग फैशन के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम - मेट गाला का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं. उत्साह की लहर के बीच, पार्टी की प्रमुख अन्ना विंटोर, चमकदार जेनिफर लोपेज और बॉलीवुड की आलिया भट्ट समेत कई शुरुआती ए-लिस्टर्स ने ग्रीन कार्पेट की शोभा बढ़ाई . मेट गाला की सुर्खियों से आलिया भट्ट भी अनजान नहीं थीं, उन्होंने खूबसूरत फ्लोरल सब्यसाची साड़ी में फैशन इवेंट में एंट्री की. मेट गाला में यह उनकी दूसरी उपस्थिति थी. ग्रीन कार्पेट पर छा जाने वाली हस्तियों में आलिया भट्ट का आउटफिट शो-स्टॉपिंग से कम नहीं था, जिसने दर्शकों और फोटोग्राफरों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया. उन्होंने अपने लुक फ्लोरल साड़ी को खूबसूरत स्टेटमेंट ज्वेलरी से पेयर किया था, जो उनके लुक को और निखार रहा था. मेट गाला 2024 में आलिया भट्ट की उपस्थिति (Photo- AP) मेट गाला 2024 में छाई आलिया भट्ट (Photo- AP) लेकिन मेट गाला सिर्फ फैशन के बारे में नहीं है; यह उन आइकोनिक मोमेंट और परंपराओं के बारे में भी है जो इस इवेंट को वास्तव में लीजेंडरी बनाते हैं. पीपुल मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट से कुछ ही दूरी पर मार्क होटल है, जो कई मशहूर हस्तियों की मेट गाला तैयारियों के लिए है. हेयर स्टाइल और मेकअप से लेकर फाइनल फिटिंग तक, मार्क होटल उत्साह से गुलजार है. इस साल का मेट गाला का थीम- 'स्लीपिंग ब्यूटीज़: रीवाकिंग फैशन' है. एल्सा शिआपरेल्ली और क्रिस्चियन डायर जैसे प्रतिष्ठित डिजाइनरों के साथ, यह समारोह फैशन इतिहास के माध्यम से एक ऐसी यात्रा का वादा करता है जो पहले कभी नहीं देखी गई. जेंडया, जेनिफर लोपेज, क्रिस हेम्सवर्थ और बैड बन्नी रात के को-चेयर्स के रूप में लीड कर रहे हैं. जैसे ही मशहूर हस्तियां मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में पहुंचें, सभी की निगाहें शाम की ऑफिशियल ड्रेस थीम 'गार्डन ऑफ टाइम' पर टिकी की टिकी रह गई. जैसे-जैसे रात ढलती गई, वैसे-वैसे सितारे अपने ग्लैमरस का जलवा बिखरते गए. ग्रीन कार्पेट पर हर कदम के साथ मशहूर हस्तियों ने अपने शानदार आउटफिट से सबका ध्यान खींचा. यह भी पढ़ें: कब-कहां शुरू होगा मेट गाला 2024, क्या है थीम, कौन हैं गेस्ट, भारत के लिए इस बार क्या है खास? - Met Gala 2024

