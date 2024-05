ETV Bharat / entertainment

आलिया भट्ट को बुरी नजर लगने का डर!, मेट गाला 2024 में काला टीका के साथ स्पॉट - Met Gala 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 7:54 AM IST | Updated : May 8, 2024, 9:49 AM IST

आलिया भट्ट ( AP/ Getty )

मुंबई: भारत की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने दुनिया के सबसे ग्लैमरस फैशन इवेंट प्रतिष्ठित मेट गाला में शिरकत की. इस साल मेट गाला की थीम 'स्लीपिंग ब्यूटीज: रीवाकिंग फैशन और ड्रेस कोड, द गार्डन ऑफ टाइम के साथ आलिया एक परफेक्ट आउटफिट के साथ कार्रेट पर उतरीं. उन्होंने एक खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अपने देश को रिप्रेंट किया. इस दौरान कान के पीछे नजर का काला टीका लगाए हुए उनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है. इसमें कोई शक नहीं है कि आलिया भट्ट इस साल मेट गाला में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी. इस बड़े फैशन इंवेट में खूबसूरत फ्लोरल साड़ी में नजर आई. स्टेटमेंट जूलरी, मिनिमल मेकअप और स्टाइलिश हेयरस्टाइल से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया था. अपने इस खूबसूरत को बुरी नजर से बचाने के लिए आलिया ने काला टीका लगाया था. सोशल मीडिया पर 2024 मेट गाला से आलिया भट्ट की एक तस्वीर वायरल हो रही है. एक्ट्रेस को एक पोज के दौरान कैमरे में कैद किया गया है, जिसमें वह अपने शोल्डर को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके कान के पीछे काला टीका दिखाई दिया. बता दें कि काला टीका एक पारंपरिक प्रथा है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के माथे पर या कान के काला टीका लगाकर बुरी आत्माओं या बुरी नजर से बचना है. आलिया भट्ट ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में भी कदम रखा है. वह आगामी वाईआरएफ बिगगी में एक स्पाई का रोल करेंगी. फिल्म में शरवरी वाघ भी अहम भूमिका में होंगी और बॉबी देओल एक बार फिर विलेन के रूप में नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: WATCH: फ्लोरल साड़ी, सिर पर मांग टीका, विदेशी जमीन पर आलिया भट्ट ने भारतीय संस्कृति का लहराया परचम - Met Gala 2024

मुंबई: भारत की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने दुनिया के सबसे ग्लैमरस फैशन इवेंट प्रतिष्ठित मेट गाला में शिरकत की. इस साल मेट गाला की थीम 'स्लीपिंग ब्यूटीज: रीवाकिंग फैशन और ड्रेस कोड, द गार्डन ऑफ टाइम के साथ आलिया एक परफेक्ट आउटफिट के साथ कार्रेट पर उतरीं. उन्होंने एक खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अपने देश को रिप्रेंट किया. इस दौरान कान के पीछे नजर का काला टीका लगाए हुए उनकी एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है. इसमें कोई शक नहीं है कि आलिया भट्ट इस साल मेट गाला में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी. इस बड़े फैशन इंवेट में खूबसूरत फ्लोरल साड़ी में नजर आई. स्टेटमेंट जूलरी, मिनिमल मेकअप और स्टाइलिश हेयरस्टाइल से उन्होंने अपने लुक को पूरा किया था. अपने इस खूबसूरत को बुरी नजर से बचाने के लिए आलिया ने काला टीका लगाया था. सोशल मीडिया पर 2024 मेट गाला से आलिया भट्ट की एक तस्वीर वायरल हो रही है. एक्ट्रेस को एक पोज के दौरान कैमरे में कैद किया गया है, जिसमें वह अपने शोल्डर को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके कान के पीछे काला टीका दिखाई दिया. बता दें कि काला टीका एक पारंपरिक प्रथा है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के माथे पर या कान के काला टीका लगाकर बुरी आत्माओं या बुरी नजर से बचना है. आलिया भट्ट ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में भी कदम रखा है. वह आगामी वाईआरएफ बिगगी में एक स्पाई का रोल करेंगी. फिल्म में शरवरी वाघ भी अहम भूमिका में होंगी और बॉबी देओल एक बार फिर विलेन के रूप में नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: WATCH: फ्लोरल साड़ी, सिर पर मांग टीका, विदेशी जमीन पर आलिया भट्ट ने भारतीय संस्कृति का लहराया परचम - Met Gala 2024

Last Updated : May 8, 2024, 9:49 AM IST