ETV Bharat / bharat

जोशीमठ के लोगों ने आपदा से नहीं लिया सबक, प्रतिबंध के बाद भी जारी है अवैध निर्माण, 6 को मिले नोटिस - Illegal construction in Joshimath

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 17, 2024, 7:24 AM IST | Updated : May 17, 2024, 8:44 AM IST

जोशीमठ अवैध निर्माण ( Photo- ETV Bharat )

Last Updated : May 17, 2024, 8:44 AM IST