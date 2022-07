.

ટ્રાવેલ બેગ જે તેના જ માલિકને ફોલો કરશે, સોશિયલ મીડિયામાં છે ટ્રેન્ડિગ

જ્યારે આપણે બહાર ફરવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણને સૌથી વધુ ટેન્શન બેગનું હોય છે. બેગનો બોજ વહન કરવાનો હોય, બેગની કાળજી લેવાની હોય કે પછી બેગ ચોરાઈ જવાનો ડર હોય. અત્યારે પણ પૈડાવાળી બેગ (Treavel bag in market) છે, જેમાં તાળાઓ હોય છે અને તે મહત્તમ ભાર સરળતાથી વહન કરી શકે છે, પરંતુ તમારે તે બેગ તમારા હાથમાં પકડવી પડશે. અન્યથા તેને ગુમાવવાનો કે કોઈના દ્વારા અપહરણ થઈ જવાનો ભય રહે છે, પરંતુ વિચારો, જો તમને એવી બેગ મળે, જેને તમારે રાખવાની જરૂર નથી અને તેને ગુમાવવાનું કે ચોરાઈ જવાનું કોઈ ટેન્શન નથી... હાલમાં આવી જ એક બેગનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ (Travel bag viral in social media) થઈ રહ્યો છે. એક બેગ જે તેના માલિકને જાતે જ અનુસરે (Travel bag that follows its owner) છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વીડિયોમાં તમે એક વ્યક્તિને એરપોર્ટ પર ચાલતા જોઈ શકો છો. તેના હાથમાં માત્ર એક નાની બેગ છે અને તેની પાછળ તેની મોટી બેગ છે. આ બેગ વ્યક્તિની પાછળ દોડી રહી છે. વ્યક્તિ જે દિશામાં આગળ વધે છે, તે દિશામાં બેગ પણ વળે છે.