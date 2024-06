ચીન-દક્ષિણ કોરિયા-જાપાન ત્રિપક્ષીય સમિટ : શા માટે ભારતે ચિંતા ન કરવી જોઈએ ? - Trilateral Summit

નવી દિલ્હી : આ વર્ષે સિઓલમાં યોજાઈ રહેલ ચીન-દક્ષિણ કોરિયા-જાપાન ત્રિપક્ષીય સમિટના સીધા સંકેત છે કે ત્રણેય દેશો વિશ્વના તે ભાગમાં તાપમાન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ચીનના વડાપ્રધાન લી ક્વિઆંગ, જાપાનના વડાપ્રધાન ફ્યુમિયો કિશિદા અને દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ યુન સૂક યેઓલે આ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી.

ત્રણેય દેશના વડા દ્વારા સંયુક્ત ઘોષણા જારી કરવામાં આવી હતી. 38-પોઇન્ટની ઘોષણામાં ઉત્તરપૂર્વ એશિયા અને કોરિયન દ્વીપકલ્પમાં શાંતિ અને સ્થિરતા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. આ બેઠક દરમિયાન ચીને જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાને સંરક્ષણવાદને નકારવા અને મુક્ત વેપારને જાળવી રાખવા વિનંતી કરી હતી. વર્ષ 2019 માં પ્રથમ બેઠક મળ્યા બાદ ચીન, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચેની આ નવમી ત્રિપક્ષીય સમિટ હતી

તો, આ વર્ષની સમિટનું શું મહત્વ હતું ?

શિલોંગ સ્થિત એશિયન કન્ફ્લુઅન્સ થિંક ટેંકના ફેલો કે યોમના જણાવ્યા અનુસાર 28 મેના રોજ થયેલ સંયુક્ત ઘોષણા સૂચવે છે કે, ત્રણેય દેશો તેમના સંબંધોને એવી રીતે સંચાલિત કરવાની રીત શોધી રહ્યા છે જે સામેલ પક્ષો અને વ્યાપક ક્ષેત્ર માટે પણ ફાયદાકારક હોય.

કે યોમે ETV Bharat ને જણાવ્યું કે, "આ પ્રદેશમાં થોડી સામાન્યતા લાવવા માટે ચીન અને જાપાનનું રાજદ્વારી પગલું હોઈ શકે છે."

ચીન ટાપુ રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતા અંગે તાઇવાન સાથે દક્ષિણ ચાઇના સમુદ્રમાં દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના કેટલાક રાષ્ટ્રો સાથે અને પૂર્વ ચીન સમુદ્રમાં સેનકાકુ ટાપુઓ પરના દાવા અંગે જાપાન સાથે સંઘર્ષમાં છે. દરમિયાન, ઉત્તર કોરિયાની ક્રિયાઓથી દક્ષિણ કોરિયા અને જાપાન બંનેને ખતરા સાથે કોરિયન દ્વીપકલ્પમાં તણાવ ચાલુ છે.

ત્રિપક્ષીય શિખર સંમેલન બાદ જારી કરાયેલ સંયુક્ત ઘોષણાનો ઉલ્લેખ કરતા કે યોમે કહ્યું કે, ત્રણેય દેશો આજે જે સહકારની વાત કરે છે તે ખૂબ જ વિસ્તૃત છે. આપણે ઈન્ડો-પેસિફિકમાં યુએસ-ચીનની વધતી દુશ્મનાવટના સંદર્ભમાં આ વાંચવાની જરૂર છે.

યુ.એસ. ક્વાડ સહિત અનેક પહેલનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે ક્વાડમાં ભારત, જાપાન અને ઑસ્ટ્રેલિયા પણ ભારત-પેસિફિકમાં ચીનની લડાઈ સામે છે. તાજેતરમાં પ્રદેશમાં શાંતિ અને સુરક્ષા જાળવવા માટે યુએસ, ઑસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને ફિલિપાઇન્સનો સમાવેશ કરતું SQUAD નામનું એક નવું જોડાણ બનાવવામાં આવ્યું હતું.

જોકે, યોમના જણાવ્યા મુજબ ત્રિપક્ષીય સમિટ દ્વારા ટોક્યો બેઇજિંગને સંકેત મોકલવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે કે જાપાન આ ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા માટે જે પણ કરી રહ્યું છે તે ચીનને નિશાન બનાવવું જરૂરી નથી. ટોક્યો કહી રહ્યું છે કે તે પ્રદેશમાં સુરક્ષા માટે બેઇજિંગ સાથે કામ કરવા તૈયાર છે.

ચીન માટે આ સમિટનો ઉદ્દેશ તાઈવાનનો મુદ્દો હોઈ શકે છે. તાઈવાનના નવા રાષ્ટ્રપતિ લાઈ ચિંગ તે તેમના દેશની ચીનથી સ્વતંત્રતાની રક્ષા કરવા વિશે વધુને વધુ અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. તાઈપેઈમાં નવી સરકારે સત્તા સંભાળ્યા બાદ બેઈજિંગે પણ તાઈવાનની આસપાસ શ્રેણીબદ્ધ નૌકા કવાયત હાથ ધરી હતી. તેમજ, તાઇવાનમાં યુએસની વધતી ભૂમિકાને કારણે તે ચીનની કહેવાની રીત છે કે તેને આ ક્ષેત્રમાં સંઘર્ષમાં રસ નથી. જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા બંને વિશ્વના તે ભાગમાં મુખ્ય કલાકારો છે.

આ દરમિયાન કોરિયન પણ તાઇવાન સ્ટ્રેટમાં વિકાસને લઈને ચિંતિત છે. યોમના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ કોરિયાએ આ ક્ષેત્રમાં ગરમી ઓછી કરવા માટે સમિટનું આયોજન કર્યું હતું. સિઓલ એક સહકારી માળખું ઇચ્છે છે અને તે પ્રદેશમાં તકરાર જોવા માંગતું નથી.

ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, દક્ષિણ કોરિયાએ નવી ઇન્ડો-પેસિફિક વ્યૂહરચનાનું અનાવરણ કર્યું હતું જે નિરીક્ષકો કહે છે કે ક્વાડની વ્યૂહરચના સાથે સંરેખિત છે. તેની નવી વ્યૂહરચનામાં, દક્ષિણ કોરિયાએ સ્વતંત્રતા, લોકશાહી અને માનવ અધિકારોના રક્ષણ માટે પ્રાદેશિક નિયમો-આધારિત વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવાનું વચન આપ્યું હતું. આ દસ્તાવેજ રાષ્ટ્રપતિ યૂનના અગાઉના વચનો પર વિસ્તરણ કરે છે જે લોકશાહી સિદ્ધાંતોના બચાવ માટે વધુ જવાબદારી સ્વીકારે છે અને યુએસ અને તેના સહયોગીઓની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચનાઓ સાથે સુસંગત છે.

જોકે તે વોશિંગ્ટન, નવી દિલ્હી, ટોક્યો અને કેનબેરા જેવી જ હદ સુધી પ્રદેશમાં ચીનના જોખમને સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાયિત કરવાથી પાછળ રહી ગઈ હતી. 1953ની મ્યુચ્યુઅલ ડિફેન્સ ટ્રીટી હેઠળ યુ.એસ.નો ઔપચારિક સાથી હોવા છતાં દક્ષિણ કોરિયાએ ચીન સાથે ઊંડી આર્થિક જોડાણો ધરાવે છે. જે 2015 થી મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) સાથે તેનો સૌથી મોટો વેપાર ભાગીદાર છે.

આ બધાના અંતે કે યોમે કહ્યું, સંયુક્ત ઘોષણા માત્ર દસ્તાવેજનો એક ભાગ છે. આપણે રાહ જોવી પડશે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે જોવું પડશે.

ભારત માટે ત્રિપક્ષીય સમિટની અસરો શું છે ?

ત્રિપક્ષીય જોડાણ ભારત-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં દરિયાઈ સુરક્ષા માટે અસર ધરાવે છે, જે ભારત માટે હિતનું મુખ્ય ક્ષેત્ર છે. ચીન, દક્ષિણ કોરિયા અને જાપાન વચ્ચે દરિયાઈ ક્ષેત્રની જાગરૂકતા, ચાંચિયાગીરી વિરોધી પ્રયાસો અને નેવિગેશન કામગીરીની સ્વતંત્રતા ક્ષેત્રના સુરક્ષા વાતાવરણને પ્રભાવિત કરે છે. ભારતના વ્યૂહાત્મક હિતો મુક્ત, ખુલ્લા અને સુરક્ષિત ઇન્ડો-પેસિફિક જાળવવા સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા છે.

ભારત જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા સાથે મજબૂત દ્વિપક્ષીય સંબંધો જાળવી રાખે છે. જ્યારે ચીન સાથેના તેના સંબંધો વધુ જટિલ છે અને સ્પર્ધા અને સહકાર દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે.

જોકે, યોમ અનુસાર સંયુક્ત ઘોષણા ક્ષેત્રીય શાંતિ વિશે વાત કરે છે. તેનો અર્થ એ નથી કે ભારત-ચીન દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર તેની કોઈ સીધી અસર પડશે. ભારત પાસે પણ બે ત્રિપક્ષીય જોડાણ છે - એક યુએસ અને જાપાન સાથે અને બીજું રશિયા અને ચીન સાથે RIC (રશિયા, ભારત અને ચીન) કહેવાય છે.

કે યોમે સમજાવ્યું કે, આજના વૈશ્વિક મુદ્દાઓ આવા નાના-બાજુઓ દ્વારા સંચાલિત છે. RIC ત્રિપક્ષીય જોડાણનો અર્થ એ નથી કે જાપાનને લક્ષ્ય બનાવવું. એ જ રીતે, ભારત-યુએસ-જાપાન ત્રિપક્ષીય જોડાણનો અર્થ એ નથી કે ચીનને નિશાન બનાવવું.

આ બધાના અંતે જ્યારે તે ઈન્ડો-પેસિફિકમાં યુએસ અને ક્વાડ સાથેના સંબંધોની વાત આવે તો ચીન, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચેનું ત્રિપક્ષીય જોડાણ ભારત અને જાપાનની સ્થિતિને બદલશે નહીં

-- આરૂનીમ ભુયાન