હૈદરાબાદ: 'પ્રિવેન્ટિંગ એન્ટી માઈક્રોબાયલ રેઝિસ્ટન્સ ટુગેધર' થીમ પર ગો બ્લુ ઝુંબેશ (go blue campaign) સાથે વર્લ્ડ એન્ટીમાઈક્રોબાયલ અવેરનેસ વીકની (world antimicrobial awareness week) ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રતિવર્ષ તારીખ 18 થી 24 નવેમ્બર દરમિયાન વિશ્વ એન્ટિમાઇક્રોબાયલ અવેરનેસ વીકનું આયોજન વિશ્વભરના સામાન્ય લોકોમાં એન્ટિ માઇક્રોબાયલ રેઝિસ્ટન્સ અથવા એન્ટિબાયોટિક્સ સામે પ્રતિરોધકતા અને તેના કારણે થતી સમસ્યાઓ અંગે વિવિધ ચર્ચાઓ અને ઝુંબેશનું આયોજન કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એક પદાર્થ જે બેક્ટેરિયા અથવા મોલ્ડ જેવા સુક્ષ્મસજીવોને મારી નાખે છે અથવા તેમને વધતા અને રોગ પેદા કરતા (What does antimicrobial mean) અટકાવે છે.

સ્વાસ્થ્ય પર આડઅસર: ડૉક્ટરો સામાન્ય રીતે અમુક પ્રકારના બેક્ટેરિયલ અથવા બેક્ટેરિયલ ચેપની સારવાર અથવા અટકાવવા માટે એન્ટિબાયોટિક્સ સૂચવે છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો આ વિશે જાણે છે કે, એન્ટિબાયોટિકનો ઉપયોગ ડૉક્ટરની સલાહ પછી જ કરવો જોઈએ. વાસ્તવમાં એન્ટિબાયોટિક્સ માત્ર સ્વાસ્થ્ય પર આડઅસર કરી શકતા નથી, પરંતુ તેનો બિનજરૂરી અને વારંવાર ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય અને તેના પર દવાઓની અસરને પણ અસર કરે છે. આવું કરવાથી ક્યારેક શરીરમાં આ દવાઓ સામે ડ્રગ પ્રતિકાર વધી શકે છે. જે કોઈ રોગ કે, સમસ્યા હોય તો ગંભીર સ્થિતિનું કારણ પણ બની શકે છે.

હેતુ અને ઇતિહાસ: દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે એન્ટિબાયોટિક્સે અબજો લોકોના જીવન બચાવ્યા છે અને તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કર્યો છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, આ દવાઓને લઈને લોકોમાં ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ વધવાની ચર્ચા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો આ દવાઓ પ્રત્યે લોકોનો પ્રતિકાર વધે છે, તો ઘણી સામાન્ય અને જટિલ રોગોની સારવારમાં સમસ્યા આવી શકે છે. તે જ સમયે, સારવારને લઈને ડૉક્ટરો સામે પડકારો પણ વધી શકે છે.

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન: સમસ્યાની ગંભીરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી પણ લગાવી શકાય છે કે, આ સંબંધમાં જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, દર વર્ષે 7 લાખથી વધુ લોકો આના કારણે મૃત્યુ પામે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન મુજબ એન્ટિમાઈક્રોબાયલ રેઝિસ્ટન્સ અથવા એએમઆર (AMR) ત્યારે થાય છે જ્યારે બેક્ટેરિયા, વાઈરસ, ફૂગ અને પરોપજીવી સમય જતાં બદલાય છે. જેના કારણે ઈન્ફેક્શનનો ઈલાજ મુશ્કેલ બની જાય છે. જ્યારે ક્યારેક ગંભીર બીમારીનો ખતરો પણ વધી જાય છે.

ઉજવણી કરવાનું શરૂઆત: આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અને એન્ટિબાયોટિક પ્રતિકાર વિશે સામાન્ય લોકોમાં જાગૃતિ વધારવાની જરૂરિયાતને ઓળખીને, વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાએ વર્ષ 2015 માં વિશ્વ એન્ટિમાઇક્રોબાયલ જાગૃતિ સપ્તાહની ઉજવણી કરવાનું શરૂ કર્યું હતુ. યુરોપીયન સરકારે વર્ષ 2011માં એન્ટિબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ પર એક્શન પ્લાન બનાવ્યા પછી આ પહેલ વાસ્તવમાં કરવામાં આવી હતી.

જાગૃતિ સપ્તાહ: મે 2015 માં 68મી વર્લ્ડ હેલ્થ એસેમ્બલીએ એન્ટિબાયોટિક્સ અને અન્ય એન્ટિમાઇક્રોબાયલ દવાઓ સામે પ્રતિકારની વધતી જતી સમસ્યાને ઉકેલવા માટે વૈશ્વિક કાર્ય યોજનાને સમર્થન આપ્યું હતું. જેનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અસરકારક સંદેશાવ્યવહાર દ્વારા લોકોમાં "AMR" વિશે જાગૃતિ અને સમજ વધારવાનો પણ હતો. ત્યારથી વિશ્વ એન્ટિમાઇક્રોબાયલ જાગૃતિ સપ્તાહ દર વર્ષે વૈશ્વિક અભિયાન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

ઝુંબેશ: વિશ્વ એન્ટિમાઇક્રોબાયલ અવેરનેસ વીક નિમિત્તે "AMR"ની જાગૃતિ અને સમજને સુધારવા માટે અને સામાન્ય જનતા, આરોગ્ય વ્યવસાયિકો અને નીતિ ઘડવૈયાઓ વચ્ચે આ સંદર્ભે ચર્ચા માટે આમંત્રિત કરવા અને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવા માટે વિવિધ ઝુંબેશનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

ગો બ્લુ કેમ્પેઈન: આ વર્ષે તમામ ઝુંબેશની સાથે સાથે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશને પણ આ ઈવેન્ટનો રંગ જમાવ્યો છે. સંસ્થા દ્વારા આ વર્ષે “ગો બ્લુ કેમ્પેઈન”નું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત લોકોને જાગૃતિ સપ્તાહ સંબંધિત કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતી વખતે આછા વાદળી રંગના કપડા પહેરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, સામાન્ય જનતાને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલને વાદળી રંગમાં સમાયોજિત કરે, તેમના મિત્રો, કુટુંબીજનો અને સહકાર્યકરોને પણ આવું કરવા માટે પ્રેરિત કરે, સોશિયલ મીડિયા પર વાદળી રંગ પહેરીને તેમના પોતાના અથવા જૂથ ફોટા પોસ્ટ કરે કે કેમ. શું તમે વાદળી રંગનો ઉપયોગ કરો છો, અપીલ કરવામાં આવી છે. જેથી આ અંગેની માહિતી અને જાગૃતિ લોકો સુધી પહોંચાડી શકાય.

મહત્વ: વિશ્વ એન્ટિમાઇક્રોબાયલ અવેરનેસ વીક એ એન્ટિબાયોટિક્સના પ્રતિકારની વધતી જતી સમસ્યાને ઉકેલવા માટે જાગૃતિ અને નીતિ નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ માટે દર વર્ષે વૈશ્વિક એક્શન પ્લાનનું પાલન કરવામાં આવે છે. આ જાગૃતિ સપ્તાહ માત્ર ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ અને તેના કારણે ઊભી થતી સમસ્યાઓ અંગે જાગૃતિ ઝુંબેશનું આયોજન કરવાની તક પૂરી પાડે છે. પરંતુ તે મૂળભૂત રીતે એન્ટિબાયોટિક્સના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને તેની સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તે વિશે વધુ જાણવા માટે પણ પ્રેરિત કરે છે. તે કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાની પ્રેરણા પણ આપે છે.