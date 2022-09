નવી દિલ્હી ભારતમાં ટામેટાં ફ્લૂ (Tomato flu in India) નો રોગ ધીમે ધીમે (hfmd tomato flu is contagious disease) વધી રહ્યો છે, પરંતુ નિષ્ણાતોએ કહ્યું કે, આ રોગથી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA)ના ફાઇનાન્સિયલ સેક્રેટરી અને જાણીતા હેલ્થ એક્સપર્ટ ડૉ. અનિલ અગ્રવાલે ETV ઇન્ડિયા સાથે વાત કરતાં કહ્યું કે, લોકોએ આ હાથ, પગ અને મોંની (hand foot mouth disease) બીમારી વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તેમણે કહ્યું કે, અન્ય ઈન્ફલ્યુએન્ઝાની જેમ ટોમેટો ફ્લૂ પણ છે. લોકોએ આ અંગે ચિંતા ન કરવી જોઈએ. આ માટે તેઓએ માત્ર સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને જો કોઈ લક્ષણો જોવા મળે તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. આપણે અન્ય સામાન્ય ફ્લૂની જેમ ટમેટાના ફ્લૂની સારવાર કરવી (symptoms prevention for hfmd) જોઈએ.

ટોમેટો ફ્લૂ શું છે ટોમેટો ફ્લૂ એક ચેપી રોગ છે. તેના લક્ષણો થોડા દિવસો પછી સારા થઈ જાય છે. આ રોગ કહેવાતા હાથ પગના મોંના રોગનો ક્લિનિકલ પ્રકાર છે, જે શાળાએ જતા બાળકોમાં સામાન્ય છે. શિશુઓ અને નાના બાળકો લંગોટના ઉપયોગથી, અસ્વચ્છ સપાટીને સ્પર્શવાથી તેમજ વસ્તુઓ સીધી મોંમાં નાખવાથી પણ આ ચેપ ફેલાય છે. આસપાસની વસ્તુઓ અને પર્યાવરણની સ્વચ્છતા તેમજ ચેપગ્રસ્ત બાળકને અન્ય બિન ચેપી બાળકો સાથે રમકડાં, કપડાં, ખોરાક અથવા અન્ય વસ્તુઓ શેર કરતા અટકાવવા જોઈએ. આ રોગ મુખ્યત્વે 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાં થાય છે. કેટલાક અભ્યાસો સૂચવે છે કે, ટામેટાંનો ફલૂ તાવ બાળકોમાં ચિકનગુનિયા અથવા ડેન્ગ્યુ તાવની આફટરઇફેક્ટ હોઈ શકે છે. તેને માત્ર સારવારની જરૂર છે. તે પુખ્ત વયના લોકોને પણ થઈ શકે છે.

કોક્સસેકી A 17 tHat આ અંગે જાણીતા આરોગ્ય નિષ્ણાત અને એશિયન સોસાયટી ઓફ ઈમરજન્સી મેડિસિનના પ્રમુખ ડો.તમોરિશ કોલેએ જણાવ્યું હતું કે, ટામેટા ફ્લૂ એ હાથ, પગ અને મોંની બીમારી (HFMD)નું નવું સ્વરૂપ છે, જે સામાન્ય રીતે કોક્સસેકી વાયરસથી થાય છે. આને કારણે, ત્વચા પર 4 થી 6 મીમીના નાના લાલ ફોલ્લીઓ રચાય છે, જેની અંદર પ્રવાહી સાથે પરપોટા બને છે. તેમણે કહ્યું કે, ફોલ્લીઓ સામાન્ય રીતે હાથ, પગ અને શરીર પર દેખાય છે અને નાના બાળકોમાં તે સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે. આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, ટામેટા ફ્લૂની સારવાર અન્ય વાયરલ ચેપ જેવી જ છે જેમ કે એકલતા, આરામ, પુષ્કળ પ્રવાહી અને ગરમ પાણીના સ્પોન્જથી બળતરા અને ભીડને દૂર કરવી. આરોગ્ય મંત્રાલયે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને પણ સૂચવ્યું છે કે, રોગ પેદા કરતા વાયરસને અલગ કરવા માટે ગળા અથવા સ્ટૂલના નમૂનાઓ પરીક્ષણ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવી શકે છે, જે પ્રયોગશાળાના પરિણામો મેળવવા માટે 2 થી 4 વર્ષ લાગી શકે છે. અઠવાડિયા લાગી શકે છે. મંત્રાલયે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ટામેટાં ફ્લૂ વાયરસ કોવિડ 19, મંકીપોક્સ, ડેન્ગ્યુ અથવા ચિકનગુનિયા સાથે બિલકુલ સંબંધિત નથી. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કહ્યું, હકીકતમાં, તાજેતરના અહેવાલો સૂચવે છે કે, તે કોક્સસેકી A 17 tHat એન્ટરવાયરસના સમહ સાથે સબંધિત છે.

ટોમેટો ફ્લૂના લક્ષણો આ રોગમાં શરીર પર લાલ રંગના ફોલ્લા અથવા ફોલ્લાઓ દેખાય છે જે પીડાદાયક હોય છે, તેથી તેને ટોમેટો ફ્લૂ કહેવામાં આવે છે. અભ્યાસ અનુસાર, જો કે, આ રોગ જીવલેણ નથી, પરંતુ કોવિડ 19 રોગચાળાના ભયજનક અનુભવને ધ્યાનમાં રાખીને, તેના પ્રકોપને રોકવા માટે સાવચેતીભર્યું સંચાલન જરૂરી છે. કોવિડની જેમ આ વાયરસમાં પણ તાવ, થાક, શરીરમાં દુખાવો અને ચકામા જેવા લક્ષણો દેખાઈ શકે છે. ટોમેટો ફ્લૂમાં સાંધાનો દુખાવો પણ એક લક્ષણ છે. અન્ય વાયરલ ચેપની જેમ, આ રોગ થાક, ઉબકા, ઉલટી, ઝાડા, તાવ, ડિહાઇડ્રેશન, સાંધાનો સોજો, શરીરમાં દુખાવો અને સામાન્ય ઈન્ફલ્યુએન્ઝા જેવા લક્ષણો સાથે રજૂ કરે છે. તાવની શરૂઆતના એક કે બે દિવસ પછી, નાના લાલ ફોલ્લીઓ દેખાય છે, જે ફોલ્લા અને પછી અલ્સરમાં ફેરવાય છે.

ભારતમાં ટમેટા ફ્લૂના કેસો 6 મેના રોજ કેરળના કોલ્લમ જિલ્લામાં ટોમેટો ફ્લૂની પ્રથમ ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને જુલાઈ સુધીમાં, સ્થાનિક સરકારી હોસ્પિટલો દ્વારા પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના 82 થી વધુ બાળકોમાં ચેપની પુષ્ટિ થઈ હતી. આ ઉપરાંત કેરળના આંચલ, આર્યનકાવુ, નેદુવાથુર વિસ્તારો પણ આ રોગથી પ્રભાવિત છે. ભુવનેશ્વર સ્થિત પ્રાદેશિક તબીબી સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ઓડિશામાં 26 બાળકો (1 થી 9 વર્ષ)માં આ રોગની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી, કેરળ, તમિલનાડુ, હરિયાણા અને ઓડિશા સિવાય, ભારતના અન્ય કોઈ રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આ રોગની પુષ્ટિ થઈ નથી. હિમાચલમાં ટોમેટો ફ્લૂને લઈને એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગે તમામ જિલ્લા કલેક્ટર અને આરોગ્ય અધિકારીઓને સતર્ક રહેવા સૂચના આપી છે. જોકે, હિમાચલમાં અત્યાર સુધી ટામેટાં ફ્લૂનો કોઈ કેસ નોંધાયો નથી.

ભારતીય આરોગ્ય મંત્રાલયની સલાહ દરમિયાન, કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે તમામ રાજ્યોને હાથ, પગ અને મોં રોગ સામે જાગ્રત રહેવા જણાવ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રાલયે મંગળવારે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને નિવારક પગલાંના 12 મુદ્દાઓ સાથે એડવાઈઝરી જારી કરી હતી. રાજ્યોને જારી કરવામાં આવેલી તેની એડવાઈઝરીમાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે સંક્રમિત વ્યક્તિ સાથે તાત્કાલિક સંપર્ક ટાળવાનું સૂચન કર્યું છે. આ સાથે મંત્રાલયે બાળકોને આ રોગ વિશે જાગૃત કરવાના પગલાં પણ જણાવ્યાં છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કહ્યું, તમારા બાળકોને તેના સંકેતો અને લક્ષણો અને તેની મદદરૂપ અસરો વિશે કહો. ત્વચા સાફ કરતી વખતે અથવા સ્નાન કરતી વખતે હંમેશા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો. મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી કે, હાલમાં ટમેટાના ફ્લૂની સારવાર અથવા નિવારણ માટે કોઈ એન્ટિવાયરલ દવા કે રસી ઉપલબ્ધ નથી.

નિવારણ માટે આ પગલાં લો ટમેટાના ફ્લૂથી બચવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ યોગ્ય સ્વચ્છતા (Tomato Flu Treatment) છે. આસપાસની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને પર્યાવરણને સ્વચ્છ રાખવાની સાથે ચેપગ્રસ્ત બાળકના રમકડાં, કપડાં, ખોરાક અને અન્ય ચીજવસ્તુઓ બિન ચેપી બાળકો સાથે વહેંચવાનું ટાળવું જોઈએ. કેટલાક આવશ્યક નિવારક પગલાં છે, જે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના તાત્કાલિક સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો. તમારા બાળકને આ રોગના લક્ષણો અને આડઅસરો વિશે કહો, તમારા બાળકને કહો કે, તાવ કે ફોલ્લીઓવાળા બાળકોને ગળે લગાડવા કે સ્પર્શ ન કરવા.

બાળકોને આ બાબતો કહો આ સિવાય બાળકોને સ્વચ્છતા જાળવવા અને અંગૂઠો કે આંગળી ચૂસવાની આદત છોડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. વહેતું નાક અથવા ઉધરસના કિસ્સામાં, બાળકને રૂમાલ (Tomato Flu in India) વાપરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. ફોલ્લાને ખંજવાળશો નહીં અથવા ઘસશો નહીં અને જ્યારે પણ તમે આ ફોલ્લાઓને સ્પર્શ કરો ત્યારે તમારા હાથને સાબુથી ધોશો. બાળકોને પુષ્કળ પાણી, દૂધ કે જ્યુસ પીવા માટે પ્રેરિત કરીને તેમને હાઈડ્રેટ રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, જે તેમને ગમે છે. રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે પોષક તત્ત્વોથી ભરપૂર, સંતુલિત આહાર લેવો જરૂરી છે, પર્યાપ્ત આરામ અને ઊંઘ મેળવવી એ ઉપચારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જરૂરી છે.

ગભરાશો નહીં, અફવાઓથી દૂર રહો NHM MD હેમરાજ બૈરવા (NHM, MD) એ કહ્યું કે, લોકોએ ગભરાશો નહીં અને ભ્રામક અફવાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ. તેમણે દરેકને સતર્ક અને જાગૃત રહેવા કહ્યું (Tomato Flu In Himachal) હતું. તેમણે કહ્યું કે, આ રોગના લક્ષણો જોવા પર નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરો. જેથી તેની સમયસર સારવાર થવી જોઈએ, જેથી તે બીજા કોઈમાં ન (tomato flu health ministry advisory) ફેલાય.