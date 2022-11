હૈદરાબાદ: વિટામિન C એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વિટામિન (Benefits of Vitamin C) છે, જે માનવ શરીરમાં ઘણી ભૂમિકા ભજવે છે. વિટામિન્સ ઘણા ફળો અને શાકભાજીમાં હાજર છે, જેમ કે નારંગી, સ્ટ્રોબેરી, કીવી ફળ, તમામ પ્રકારના કેપ્સિકમ, બ્રોકોલી, કોબી અને પાલક. ન્યુટ્રિશનિસ્ટ્સ મહિલાઓ માટે 75 મિલિગ્રામ વિટામિન C અને પુરુષો માટે લગભગ 100 મિલિગ્રામ વિટામિન સીનું દૈનિક સેવન કરવાનું કહે છે. જો કે, સામાન્ય રીતે એવું સૂચવવામાં આવે છે કે, વ્યક્તિ જે ખોરાક ખાય છે તેનાથી તેમની વિટામિન C (impressive benefits of vitamin C)ની જરૂરિયાત પૂરી થવી જોઈએ. ઘણા લોકો તેમની પોષક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે પૂરક ખોરાક તરફ વળે છે. કોઈપણ પ્રકારની વિટામીન C સપ્લીમેન્ટ્સ લેતા પહેલા કોઈપણ ગેરસમજને ટાળવા માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.

વિટામિન સી શરીર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જાણો તેના ફાયદા વિશે

કોલેજન: કોલેજન સંશ્લેષણ માટે વિટામિન C જરૂરી છે. જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે, કોલેજન એ જોડાયેલી પેશીઓ, રક્તવાહિનીઓ, ચેતા, અસ્થિબંધન, કોમલાસ્થિ, પેઢાં, ચામડી, દાંત અને હાડકાંનું એક અભિન્ન માળખાકીય ઘટક છે. તે ત્વચાની પ્રાકૃતિકતા જાળવવા માટે ત્વચાની કુદરતી સ્થિતિસ્થાપકતા જાળવવામાં મદદ કરે છે.

વિટામિન Cના ફાયદા: વિટામિન C ચેતાપ્રેષક, 'નોરેપીનેફ્રાઇન' ના સંશ્લેષણમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. જે શ્રેષ્ઠ મગજ કાર્ય માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને મૂડની સંવેદનાઓને અસર કરે છે. વિટામિન C શરીરની કાર્યક્ષમતા વધારવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જે પોષણની ઉણપ દ્વારા અવરોધિત થઈ શકે છે. વિટામિન C પણ ખૂબ કાર્યક્ષમ એન્ટીઑકિસડન્ટ છે. વિટામિન C શરીરના વિવિધ આવશ્યક અણુઓ જેમ કે પ્રોટીન, લિપિડ્સ, કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ અને ન્યુક્લિક એસિડ્સ (DNA and RNA) ને મુક્ત રેડિકલ દ્વારા થતા નુકસાનથી બચાવવામાં મદદ કરે છે.

સ્વાસ્થ્ય લાભની પુષ્ટિ: એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે, વિટામિન C વિટામિન E જેવા અન્ય એન્ટીઑકિસડન્ટો પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. યુરોપિયન ફૂડ સેફ્ટી ઓથોરિટી (EFSA), જે તબીબી નીતિ નિર્માતાઓને સુવિધા આપવા માટે વૈજ્ઞાનિક ભલામણોનો પ્રસાર કરે છે, તેણે નીચેના સ્વાસ્થ્ય લાભોની પુષ્ટિ કરી છે જે વિટામિનની નિયમિત માત્રા સાથે આવે છે.

વિટામિન Cનું મહત્ત્વ: તે કોષના આવશ્યક ઘટકોને મુક્ત રેડિકલ દ્વારા થતા નુકસાનથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. તે કોલેજનની રચનાના દરમાં સુધારો કરે છે અને રક્તવાહિનીઓ, ચામડી, હાડકાં, કોમલાસ્થિ, પેઢાં અને દાંતની સામાન્ય કામગીરીને સમર્થન આપે છે. તે બિન-હેમ આયર્ન (છોડ આધારિત ખોરાકમાં જોવા મળે છે) ના શોષણના દરને વધારવામાં મદદ કરે છે. તે નર્વસ સિસ્ટમની સામાન્ય કામગીરીને પણ નિયંત્રિત કરે છે. વિટામિન C શરીરની કુદરતી રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવવામાં પણ મદદ કરે છે. તે તીવ્ર શારીરિક કસરત પહેલાં અને પછી રોગપ્રતિકારક તંત્રના નિયમિત કાર્યોને જાળવવામાં પણ મદદ કરે છે. તે વિટામિન E સંશ્લેષણની પુનર્જીવન પ્રક્રિયાને પણ સમર્થન આપે છે. આ ઉપરાંત તે શરીરમાં થાક અને થાકનું સ્તર ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે.

ટ્રિશનિસ્ટની સલાહ: આપણા જીવનમાં વિટામિન Cનું મહત્ત્વ સમજ્યા પછી આપણે શરીરની યોગ્ય કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા અને રોગ મુક્ત જીવનનો આનંદ માણવા માટે આપણા રોજિંદા આહારમાં વિટામિન Cનો સમાવેશ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જો તમે તમારા પરંપરાગત આહારમાંથી વિટામિન Cની આવશ્યક માત્રા મેળવી શકતા નથી. તો તમે ઓવર ધ કાઉન્ટર અને સલામતથી ઉપયોગ વિટામિન C પૂરવણીઓનો પણ આશરો લઈ શકો છો. જો કે, કોઈપણ પ્રકારના સપ્લિમેન્ટ લેતા પહેલા ડૉક્ટર અથવા ન્યુટ્રિશનિસ્ટની સલાહ લેવી યોગ્ય છે.