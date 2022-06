કોફી: સદીઓથી કોફીનું સેવન કરવામાં આવે છે. ઘણા તેના દ્વારા શપથ પણ લે છે. કોફી પોતે જ અસંખ્ય રસાયણોનું જાણીતું મિશ્રણ છે, જેમાં સૌથી વધુ પ્રખ્યાત કેફીન (most famous is caffeine) છે, અન્ય રસાયણોમાં ક્લોરોજેનિક એસિડ અને પુટ્રેસિનનો સમાવેશ થાય છે. કોફીના ઉત્પાદનમાં અનેક રસાયણો, ખાતરો, જંતુનાશકો વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે.

એક સાદી કોફી રસાયણોનું પાવરહાઉસ છે: ડૉ. પ્રસાદ કસબેકર, કન્સલ્ટન્ટ સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ, માસિના હોસ્પિટલ, ભાયખલા, મુંબઈનો અભિપ્રાય છે કે,ઘણા લોકોએ મને પૂછ્યું છે કે, શું કોફી કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. પરંપરાગત શાણપણ કહે છે કે, વધુ પડતું સેવન કોઈક રીતે ભયંકર રોગ સાથે સંકળાયેલું છે. વધુ પડતી કોઈપણ વસ્તુ હાનિકારક છે, શા માટે કોફી અલગ હોવી જોઈએ. જો કે, અભ્યાસ કંઈક બીજું સૂચવે છે, આ વિષય પર કરવામાં આવેલા કેટલાક અભ્યાસો દર્શાવે છે કે કોફી સામાન્ય રીતે કેન્સર સાથે સંકળાયેલી (Coffee is not associated with cancer) નથી. કેટલાક અભ્યાસો કોફીને મૂત્રાશયના કેન્સર અને ફેફસાના કેન્સરના જોખમ સાથે સાંકળી રહ્યા છે, પરંતુ કોઈ નિર્ણાયક પુરાવા પ્રાપ્ત થયા નથી. કોલોરેક્ટલમાં કેન્સર, લીવર કેન્સર અને સ્તન કેન્સર, કોફીની પણ રક્ષણાત્મક અસર જોવા મળી છે. વ્યક્તિએ સમજવું જોઈએ કે, આમાંથી કોઈ પણ નિરપેક્ષ નથી, અને રક્ષણાત્મક અથવા વિનાશક જોડાણને નિર્ણાયક રીતે સાબિત કરવા માટે આ અંગે ઘણા વધુ અભ્યાસની જરૂર છે. કોફીમાં હાજર પોલિફીનોલ્સ કેન્સર અને અન્ય રોગો જેમ કે, હાયપરટેન્શન અને હ્રદયરોગને રોકવામાં ફાયદાકારક અસર કરે છે. જ્યારે એક્રેલામાઇડ હાજર છે તેને કાર્સિનોજેનિક માનવામાં આવે છે, જે ફેફસાં અને મૂત્રાશય અને રક્ત કેન્સર સાથે સંકળાયેલું છે.

કોફી પર રિર્સચ: 2020 માં પ્રકાશિત થયેલા અભ્યાસમાં કેન્સર અને કોફીના (coffee and cancer) વપરાશ વચ્ચેના જોડાણનો પ્રયાસ કરવા અને શોધવા માટે કરવામાં આવેલા તમામ અગાઉના અભ્યાસોનું મેટા-વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેના પર કુલ 36 જુદા જુદા પેપરનો અભ્યાસ કર્યા પછી, તેઓ એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા કે, કોફી હકીકતમાં એન્ડોમેટ્રાયલ કેન્સર, લીવર કેન્સર, મેલાનોમાસ, મોઢાના કેન્સર અને ફેરીંજીયલ કેન્સર સામે રક્ષણ આપે છે. કોફીને પેશાબના મૂત્રાશયના કેન્સર સાથે અને ફેફસાના કેન્સર સાથે સંભવિત જોડાણ હતું. ઈન્ટરનેશનલ એજન્સી ફોર કેન્સર રિસર્ચ (International Agency for Cancer Research) પણ લીવર કેન્સર અને એન્ડોમેટ્રાયલ કેન્સર પર વિશેષ ભાર સાથે કેન્સરના ઘટાડાના જોખમના સંદર્ભમાં ઉપરોક્ત તારણોને સંમત કરે છે. તેઓ કોઈપણ કેન્સર સ્વરૂપો વચ્ચે કોઈ સકારાત્મક જોડાણ શોધી શક્યા નથી.

કોફી છે સલામત: ડૉ. પ્રસાદ કસબેકર કહે છે કે, અંતે, હું કોફી અને કેન્સરના સમગ્ર કોયડા પર મારો અભિપ્રાય શેર કરવા માંગુ છું. આ પ્રશ્નો પૂછનારા મારા દર્દીઓને હું સૌથી સામાન્ય જવાબ આપીશ કે, કોફી સલામત છે! (Coffee is safe) તે આપણા પૂર્વજોના યુગો દ્વારા પીવામાં આવ્યું હતું અને હવે તેનું સેવન ચાલુ છે. કોઈપણ વસ્તુનું વધુ પડતું સેવન કરવામાં આવે તો તે હાનિકારક છે અને કોફી પણ તે જ છે. નાની માત્રામાં કોઈ ફરક પડતો નથી. અમુક વસ્તુઓ અને રોગો વચ્ચેના જોડાણને શોધવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ઘણા અભ્યાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, અને કેટલાક તે જોડાણને વધારે પડતું દર્શાવતા હોઈ શકે છે. આપણને મળેલા દરેક લેખમાં આપણે વધારે વાંચવું જોઈએ નહીં, તેના બદલે તેની ટીકા કરવી જોઈએ. કોફીના સરસ ગરમ કપ સાથે!