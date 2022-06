કાનપુર: એક સમયે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત સલામત ગણાતું RO પાણી હવે ગુણવત્તા (How safe is RO water) વિનાનું બહાર આવ્યું છે. આ પાણી પીવાથી ફાયદો ઓછો, નુકસાન વધુ થાય છે. તાજેતરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હીમાં આ પાણીના ઉપયોગ પર NGT દ્વારા લાદવામાં આવેલ પ્રતિબંધને હટાવવાનો ઇનકાર (Supreme Court order on RO water ) કર્યો હતો. આ પછી જ આર.ઓ.ના પાણીની ક્ષતિઓ સામે આવી હતી.

આ પણ વાંચોઃ IND vs SA T-20: ટીમ ઈન્ડિયાને આંચકો... કેએલ રાહુલ કેપ્ટનમાંથી આઉટ, આ ખેલાડીને સોંપાઈ જવાબદારી

આ મામલાને લઈને ETV Bharatની ટીમે IIT કાનપુરના ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ અર્થ સાયન્સ (IIT kanpur dept of science)ના પ્રોફેસર ઈન્દ્રસેન સાથે વાત કરી, તો તેમણે કહ્યું કે, જો તમારે શુદ્ધ પાણી પીવું હોય, અથવા અન્ય જગ્યાએ વાપરવું હોય, તો સૌથી પહેલા પાણીનું પરીક્ષણ (How to do water test) કરો. હશે. આ માટે બજારમાં અનેક પ્રકારની કિટ (water test kit) ઉપલબ્ધ છે. આ સાથે, તમે જલ્કલ અથવા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જેવી ઓફિસોમાંથી પણ તપાસ કરાવી શકો છો. તેમાં જે અચોક્કસતા બહાર આવશે તેને દૂર કરવા માટે કેટલીક પદ્ધતિ અપનાવવી પડશે. હજારો રૂપિયાના આરઓ લગાવવાની જરૂર નથી. તેમણે કહ્યું કે ઉકાળેલું પાણી પીવું ખૂબ જ સુરક્ષિત છે. પ્રો. ઈન્દ્રસેને પાણી સંબંધિત આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી.

ROના ગેરફાયદા:

આર્સેનિક, સીસું, આયર્ન અને તાંબાના સૂક્ષ્મ કણોને દૂર કરે છે.

શરીર માટે જરૂરી ખનિજો જેમ કે કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને કાર્બોનિક એસિડ ઘટાડે છે.

ખનિજોનો અભાવ સ્વાસ્થ્યને નબળો બનાવે છે

આ પાણીની ગુણવત્તા સામાન્ય પાણીની તુલનામાં ઓછી છે.

શુદ્ધ પાણીના ધોરણો:

તેનું pH મૂલ્ય 6.5 થી સાતની વચ્ચે છે.

જો પીએચ સામગ્રી 7.2 સુધી હોય તો પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

જો તે 7.2 કરતા વધારે અથવા 6.5 કરતા ઓછું હોય તો પાણી વાપરવા યોગ્ય નથી.

કાળજી રાખજો:

પાણીમાં જોવા મળતા પર્યાવરણીય તત્વો (બેક્ટેરિયા) ખતરનાક છે.

આનાથી ઘણી બીમારીઓ થઈ શકે છે, શરીર નબળું પડી શકે છે.

જ્યારે પાણીમાં આર્સેનિક ઓછું હોય ત્યારે RO શોધશો નહીં, અન્ય વિકલ્પો શોધો.

સમયાંતરે ઘરની પાણીની ગુણવત્તા તપાસતા રહો.

આ પણ વાંચોઃ Youngest Series Writer: હરિયાણાની 10 વર્ષની વાણી રાવલ દુનિયાની સૌથી નાની સિરીઝ રાઈટર બની

સુપ્રીમ કોર્ટે શા માટે લગાવ્યા નિયંત્રણો? તાજેતરમાં દિલ્હીમાં પાણીના સેમ્પલને લઈને વિવાદનો મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. આરઓ બનાવતી કંપનીઓએ દિલ્હીના કેટલાક ભાગોમાં આરઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાના એનજીટીના નિર્ણય સામે અરજી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે આ આદેશ પર સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એનજીટીએ એવા વિસ્તારોમાં આરઓના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો જ્યાં પાણીમાં કુલ ઓગળેલા ઘન પદાર્થો (ટીડીએસ) 500 મિલિગ્રામ પ્રતિ લિટરથી ઓછા હતા. ત્યારથી આરઓની ગુણવત્તાને લઈને સવાલો ઉભા થયા છે.