સાન ફ્રાન્સિસ્કો: એક નવા અભ્યાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પુષ્કળ મીઠું ધરાવતો આહાર ખાવાથી તણાવના સ્તરમાં વધારો (A diet high in salt can increase stress levels) કરવામાં ફાળો આપી શકે છે. કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર રિસર્ચમાં (Cardiovascular Research) પ્રકાશિત થયેલા અભ્યાસ મુજબ, વૈજ્ઞાનિકોએ ઉંદરના અભ્યાસમાં શોધી કાઢ્યું છે કે, વધુ મીઠાના આહારથી સ્ટ્રેસ હોર્મોનનું સ્તર 75 ટકા વધી જાય છે. યુનિવર્સિટી ઓફ એડિનબર્ગના સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સાયન્સમાં રેનલ ફિઝિયોલોજીના પ્રોફેસર મેથ્યુ બેઈલીએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણે જે ખાઈએ છીએ તે આપણે છીએ અને સમજવું કે ઉચ્ચ મીઠું ખોરાક આપણા માનસિક સ્વાસ્થ્યને (Effects of salty foods on mental health) કેવી રીતે બદલી નાખે છે તે સુખાકારીમાં સુધારો કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે."

અભ્યાસ: મેથ્યુ બેઈલીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે જાણીએ છીએ કે, વધુ પડતું મીઠું ખાવાથી આપણા હૃદય, રક્તવાહિનીઓ અને કિડનીને નુકસાન થાય છે. આ અભ્યાસ હવે અમને જણાવે છે કે, આપણા ખોરાકમાં વધુ મીઠું આપણા મગજના તણાવને નિયંત્રિત કરવાની રીતમાં પણ ફેરફાર કરે છે." પુખ્ત વયના લોકો માટે ભલામણ કરેલ દૈનિક મીઠાનું સેવન 6 ગ્રામ કરતાં ઓછું છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો લગભગ 9 ગ્રામ ખાય છે, અભ્યાસ મુજબ.

વેસ્ક્યુલર ડિમેન્શિયાનું જોખમ: આનાથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર થઈ શકે છે. જે હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક અને વેસ્ક્યુલર ડિમેન્શિયાનું જોખમ વધારે છે. હ્રદય અને રુધિરાભિસરણ તંત્ર પર સુસ્થાપિત અસરો હોવા છતાં ઉચ્ચ મીઠું ખોરાક વ્યક્તિના વર્તનને કેવી રીતે અસર કરે છે, તે વિશે થોડું જાણીતું હતું. આનો અભ્યાસ કરવા માટે એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાતોએ ઉંદરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જેઓ સામાન્ય રીતે ઓછા મીઠાવાળા ખોરાક ખાય છે અને સામાન્ય માનવ આહારની જેમ વધુ મીઠું ખાય છે.

રિસર્ચ: સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું હતું કે, માત્ર આરામ કરવાના સ્ટ્રેસ હોર્મોનનું સ્તર વધ્યું નથી, પરંતુ પર્યાવરણીય તાણ પ્રત્યે ઉંદરનો હોર્મોન પ્રતિભાવ સામાન્ય આહાર ધરાવતા ઉંદરો કરતા બમણો હતો. નિષ્ણાતો કહે છે કે, વધુ પ્રમાણમાં મીઠું લેવાથી ચિંતા અને આક્રમકતા થાય છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે પહેલાથી જ વધુ અભ્યાસ ચાલુ છે. (IANS)